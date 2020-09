Privés d’eau potable, les habitants de Minvoul contraints de s’approvisionner en moto-taxi

Il ne fait pas bon de vivre à Minvoul (Woleu-Ntem, nord du Gabon). Selon l’AGP, les habitants de cette commune du septentrion sont privés d’eau potable depuis plusieurs années. Une situation inconfortable qui a contraint les riverains à se lancer dans le système D, en s’approvisionnant par bidons à l’aide de moto-taxi dans l’unique zone "privilégiée" épargnée par cette pénurie chronique, bien connue des autorités politiques gabonaises.

« Voilà plus de cinq ans que nous subissons cette situation pour le mois inconfortable, car vous le savez l’eau c’est la vie. Or à Minvoul, la SEEG (Société d’énergie et d’eau du Gabon, ndlr) est incapable d’assurer son service en dépit de récurrentes récriminations », s’est indignée une riveraine du quartier Akone-Ntang, las de cette situation qui n’a que trop duré.

Plus curieux encore, cette pénurie sévirait dans le centre-ville donc les administrations publiques et les principaux quartiers de la ville. Le tout sous le regard impuissant de l’entreprise publique d’énergie qui peine à résoudre cette énorme difficulté vitale qui accommode les habitants de cette ville, chef-lieu du département du Haut-Ntem.