Port-Gentil : Une mystérieuse mini-tornade frappe plusieurs habitations à Lipe

Une mini-tornade a frappé samedi le quartier Lipe, dans le 4e arrondissement de Port-Gentil, chef-lieu de la province de l’Ogooué-Maritime, laissant plusieurs familles sans abri. Des toitures ont été arrachées, des maisons détruites, mais aucune perte en vie humaine n’est à déplorer.

Il était environ 10 heures ce 21 décembre lorsque les premiers témoins ont aperçu une tornade au large des côtes du quartier Lipe. En l’espace de dix minutes, les vents violents ont tout ravagé sur leur passage, dans cette zone abritant une forte communauté de pêcheurs béninois et togolais. Heureusement, aucun décès n’a été enregistré, bien que certaines personnes aient été légèrement blessées.

Témoignages et dégâts

Étienne Dossou, l’un des sinistrés, décrit à Info241 la scène avec émotion : « C’est mystique, on n’a jamais vu ça. J’étais assis à la maison en train de monter mon filet, les enfants m’ont alerté qu’il y avait un grand vent. Le temps de sortir, la toiture avait déjà été emportée. Cela fait 20 ans que je vis au Gabon, je n’ai jamais rien vécu de tel ».

Une vue des dégâts

Les vents ont soufflé avec une telle intensité que des dizaines de maisons ont été endommagées, privant plusieurs foyers d’électricité. Les plafonds se sont effondrés, rendant les habitations inhabitables. Vue d’ensemble, le quartier Lipe s’est transformé en un « quartier fantôme ». Bénédicte Joanna Ada, une riveraine, témoigne : « Nous sommes tous sortis dans la rue pour voir les tôles s’envoler vers le ciel. Ça a tout emporté : moteurs, pirogues, sachets et toitures ».

Interventions et analyses

Les autorités locales sont sur le terrain pour évaluer les dégâts et déterminer l’ampleur de cette tornade, qualifiée d’imprévisible et particulièrement violente. Des citoyens soulèvent des interrogations sur la qualité des constructions, l’état des infrastructures et l’ancienneté des bâtiments endommagés.

L’ampleur des destructions

Selon les experts, l’augmentation des températures et la présence d’une atmosphère plus chargée en vapeur d’eau pourraient multiplier ces supercellules orageuses, souvent responsables de la formation de tornades. Leur trajectoire reste impossible à anticiper, et aucun dispositif de prévention n’existe actuellement pour alerter les populations des zones à risque. Face à cette situation, la vigilance reste de mise, notamment dans cette période de vents forts qui frappent régulièrement Port-Gentil.