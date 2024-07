Port-Gentil : Le Mandji Battle Dance de retour après 4 ans d’absence

Le lundi 8 juillet, une conférence de presse s’est tenue à Port-Gentil pour le lancement officiel de la 3e édition du Mandji Battle Dance, la plus grande compétition de danse urbaine de l’Ogooué-Maritime. Après quatre années de suspension en raison de la pandémie de Covid-19, le comité d’organisation a confirmé la reprise de cet événement très attendu pour le 10 aout prochain.

Isabelle Ekhang Minko, responsable du label Anouva Productions, a indiqué : « Après une longue absence de 4 ans due à la Covid-19, le Mandji Battle Dance est de retour. Avec la volonté des uns et des autres, nous avons décidé d’organiser cette 3e édition ». Le comité d’organisation vise à occuper les jeunes durant les vacances et à les encourager à s’exprimer à travers la danse.

Une vue de l’assistance

L’objectif est également de promouvoir et de stimuler le talent des jeunes, leur permettant de faire carrière dans la danse et de lutter contre l’oisiveté. Les lauréats bénéficieront de moments de sensibilisation et d’échanges d’expériences avec des artistes professionnels. Des séances de sensibilisation sur le leadership, la gestion de carrière professionnelle et l’environnement sont également prévues.

Les passionnés de danse urbaine pourront s’exprimer à partir du mercredi 10 juillet. Les enregistrements, commencés le 10 juin, se sont clôturés le 5 juillet. La grande finale est fixée au samedi 10 août, où les quatre finalistes seront connus du public. Les récompenses sont :

1,5 million de FCFA pour la 1ère place,

750 000 FCFA pour la 2e place,

500 000 FCFA pour la 3e place,

300 000 FCFA pour la 4e place.

Jacques Moussavou, manager général du Mandji Battle Dance, a précisé que douze groupes participeront cette année malgré le déficit de partenaires. Tous les groupes s’affronteront sans tenir compte de leur situation géographique. Cette conférence de presse s’est déroulée en présence de la marraine de l’événement, Carmen Ndaot, qui a remercié les organisateurs pour cette initiative visant à revaloriser les danses urbaines, constituer des groupes de danse compétitifs, et promouvoir les talents.