Ouverture des marchés : Ali Bongo désavoue en direct son ministre de l’Intérieur !

Grosse cacophonie hier lors de l’annonce des mesures de confinement total du Grand Libreville qui débutera ce dimanche à minuit. Alors que le ministre gabonais de l’Intérieur annonçait l’ouverture des marchés trois fois par semaine, Ali Bongo l’aurait appelé pour recadrer cette mesure. Finalement, les marchés devraient être ouverts tous les jours. Une cacophonie qui montre l’impréparation et le manque de coordination entre le gouvernement et la Présidence de la république.

Les habitants des communes de Libreville, Akanda, Owendo, Ntoum et la Pointe Denis seront dès demain à minuit, sous le régime drastique du confinement total voulu par Ali Bongo le 3 avril dernier. Le ministre de l’Intérieur à l’instar de ses pairs du gouvernement ont annoncé hier après-midi les mesures spécifiques prises pour respecter les volontés présidentielles contre la propagation du coronavirus dans le pays et singulièrement celles liées au confinement total du fameux Grand Libreville.

Dans sa communication, le ministre Lambert-Noël Matha a évoqué lesdites mesures de confinement total qui frapperont la capitale et les modalités d’ouverture des marchés alimentaires durant cette période de 15 jours renouvelables. Lambert-Noël Matha précisait que ces marchés n’ouvriraient que les mardi, jeudi et vendredi. Coup de théâtre quelques minutes plus tard, le ministre recadré par Ali Bongo qui l’aurait joint par téléphone séance tenante, pour surseoir cette restriction qui aurait eu de lourdes conséquences sur la vie dans la capitale.

« Le chef de l’Etat qui suis cette émission en direct, soucieux du confort et bien-être de ses compatriotes m’a instruit au téléphone tout à l’heure que les marchés pourraient fonctionner toute la semaine », a finalement déclaré le ministre de l’Intérieur lors de la séance de réponse aux questions de la presse. Par contre, Lambert-Noël Matha ne s’est aucunement rebiffé sur son fameux « un article touché est un article acheté ». Voilà de quoi démarrer ce confinement total sous les chapeaux de roues !