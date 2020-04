Covid-19 : Julien Nkoghe Bekale annonce les mesures sociales et économiques du Gabon

Sommé d’annoncer les modalités pratiques des mesures d’accompagnement liées à la crise de coronavirus, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale a fait une importante déclaration ce vendredi à Libreville. Il a notamment annoncé le confinement total de la capitale gabonaise et de ses 3 communes voisines à compter de ce lundi et des mesures sociales et économiques pour accompagner le confinement partiel qui se poursuivra sur l’ensemble du pays. Un soutien financier de l’ordre de 967 millions FCFA sera alloué aux 522 Gabonais bloqués à l’étranger.

Lire aussi >>> Les mesures d’accompagnement de l’Etat gabonais pour faire face au coronavirus

Une semaine après avoir été annoncées par Ali Bongo, le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale accompagné de ministres concernés par cette crise sanitaire, a présenté les mesures d’accompagnement du gouvernement. Il a notamment indiqué que les pertes de recettes de l’Etat suite à cette crise, se situeraient entre 230 et 645 milliards de FCFA.

"J’annonce que le confinement du Grand Libreville prend effet à partir du dimanche 12 avril 2020 à minuit pour une durée de 15 jours, renouvelable si les circonstances nous y obligent", a déclaré le Premier ministre. Ce confinement total concernera dès lundi à 00h, les communes de Libreville, Owendo, Akanda, Ntoum et la station balnéaire de la Pointe-Dénis. Les forces de l’ordre de 2e et 3e catégories (gendarmerie et armée) seront mobilisées pour faire respecter ce confinement.

Ci-après, l’ensemble des mesures annoncées ce vendredi par Julien Nkoghe Bekale :