Ce vendredi lors du second conseil des ministres de l’année, tenu deux jours après la nomination du gouvernement Ndong Sima III, le président de la Transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema a fixé les grandes priorités et missions de l’équipe gouvernementale. Ce conclave qui intervient 12 jours après le précédent conseil, a défini 10 priorités « immédiates » à l’équipe de 35 personnalités dirigée par Raymond Ndong Sima. Parmi elles on compte la lutte contre chômage et la vie chère, la fin des délestages, l’accès à l’eau potable, l’assistance du FMI, les routes et la santé.

Selon le communiqué final du conseil des ministres ayant sanctionné les travaux d’hier, « Le gouvernement devra travailler avec efficacité et diligence pour répondre aux attentes des citoyens, tout en mettant en place des réformes structurelles nécessaires à la réussite de la Transition. ». Voici un aperçu de ces 9 grandes "priorités immédiates".

Chômage et transparence électorale

La première priorité évoquée par le président de la Transition est la lutte contre le chômage, un fléau qui touche une grande partie de la jeunesse gabonaise. Le gouvernement a été exhorté à mettre en œuvre des mesures urgentes pour améliorer l’employabilité des jeunes. Il s’agit de promouvoir la formation professionnelle, l’entrepreneuriat, et de mieux adapter les compétences des jeunes aux besoins réels du marché du travail. Ces initiatives visent à réduire le taux de chômage et à offrir aux jeunes un avenir meilleur, tout en favorisant la création d’emplois durables.

Les 9 priorités du gouvernement Ndong Sima III :

Priorité Description Lutte contre le chômage Faire de la lutte contre le chômage une priorité absolue. Réformes institutionnelles Finaliser les réformes pour organiser une élection présidentielle crédible et transparente à la fin de la Transition. Assistance FMI Formaliser la demande d’assistance avec le FMI. Problème d’électricité Mettre un terme aux coupures récurrentes d’électricité à Libreville et dans d’autres localités. Accès à l’eau potable Améliorer l’accès à l’eau potable dans les zones urbaines et rurales. Infrastructures routières Entretenir et construire des infrastructures routières prioritaires au niveau national et urbain. Lutte contre la Vie chère Mettre en œuvre des solutions durables pour lutter contre la Vie chère. Gestion hospitalière Optimiser la gestion des établissements hospitaliers et renforcer les structures de proximité. Assainissement des Caisses Assainir les organismes de protection sociale (CNAMGS, CNSS, CPPF).

En parallèle, une réforme institutionnelle sera entreprise pour organiser une élection présidentielle transparente et crédible à la fin de la Transition. Cette priorité vise à établir un cadre électoral juste et équitable, de manière à renforcer la confiance de la population dans les institutions et garantir une transition pacifique. La finalisation de ces réformes est vue comme une étape décisive pour ancrer la démocratie et permettre à chaque citoyen de participer librement à la vie politique du pays.

FMI et délestages

L’assistance avec le Fonds Monétaire International (FMI) est une autre priorité clé. Le gouvernement a pour mission de formaliser cette demande d’aide financière, afin de stabiliser l’économie du pays, de renforcer ses réserves et d’assainir les finances publiques. Cette démarche est perçue comme essentielle pour relancer l’économie nationale, attirer des investissements et répondre aux enjeux de développement structurel du Gabon.

Une autre vue du conclave gouvernemental d’hier

Le problème des coupures récurrentes d’électricité à Libreville et dans d’autres localités du pays a également été identifié comme une priorité immédiate. Ces coupures, qui perturbent gravement les activités économiques et la vie quotidienne des citoyens, devront être résolues. Le gouvernement a été chargé de trouver des solutions pérennes pour assurer un approvisionnement en électricité stable et fiable, essentiel au bon fonctionnement des entreprises et à la qualité de vie des habitants.

Eau potable et routes

L’accès à l’eau potable constitue également un défi majeur pour le Gabon, notamment dans les zones rurales et certaines zones urbaines. Pour améliorer la santé publique et le bien-être de la population, des efforts seront déployés pour faciliter l’accès à cette ressource vitale. L’extension des réseaux de distribution et l’amélioration de la qualité de l’eau sont des priorités pour garantir une couverture complète et équitable à travers le pays.

Dans un contexte de forte croissance démographique et d’urbanisation rapide, l’entretien et la construction d’infrastructures routières sont devenus des enjeux incontournables. Le gouvernement devra se concentrer sur la réhabilitation et la construction de routes essentielles, aussi bien au niveau national qu’urbain, pour favoriser la mobilité, réduire les coûts de transport et stimuler l’activité économique dans toutes les régions du pays.

Vie chère et santé

Face à l’augmentation du coût de la vie, la mise en œuvre de solutions durables pour lutter contre la Vie chère est primordiale. Le gouvernement a pour mission d’identifier et d’appliquer des mesures permettant de maîtriser les prix des produits de consommation de première nécessité, tout en soutenant les ménages à revenus modestes. Cette priorité vise à garantir un meilleur pouvoir d’achat pour la population gabonaise et à lutter contre la précarité.

L’optimisation de la gestion des établissements hospitaliers et le renforcement des structures de proximité sont également sur la liste des priorités. La qualité des soins de santé doit être améliorée pour répondre aux besoins croissants de la population. Le gouvernement entend réformer le secteur de la santé, notamment en rénovant les infrastructures hospitalières et en assurant une meilleure couverture médicale dans les zones reculées du pays.

La réforme des organismes de protection sociale, en particulier les trois caisses sociales (CNAMGS, CNSS et CPPF), fait également partie des priorités immédiates. Le gouvernement mettra en place des mesures pour assainir ces structures, améliorer leur gestion et garantir une couverture sociale de qualité à tous les Gabonais, en particulier les travailleurs et les plus vulnérables. Cette réforme vise à renforcer la sécurité sociale et à lutter contre la précarité chez les populations les plus exposées.

Pour assurer la concrétisation de ces priorités, le président de la Transition a demandé une feuille de route claire, précise et assortie d’objectifs mesurables à atteindre d’ici la fin du trimestre. Cette approche vise à garantir une exécution rigoureuse et transparente des projets, tout en plaçant les attentes des citoyens au cœur de l’action gouvernementale.