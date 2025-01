Ndong Sima III : Un réaménagement de 7 sorties, 9 entrées, équipe rallongée à 35 membres

Le gouvernement de la transition du Gabon a connu ce mercredi un nouveau lifting. Mis en place au lendemain du coup d’État du 30 août 2023, le gouvernement Raymond Ndong Sima avait été rendu public le 9 septembre 2023, puis remanié le 17 janvier 2024. Près d’un an plus tard, le secrétaire général de la présidence gabonaise, Guy Rossatanga Rignault, a annoncé ce midi la composition du gouvernement Ndong Sima III : 7 personnalités évincées et 9 autres font leur entrée.

Celui-ci passe de 31 membres à 35. En cause, les nombreux jeux de chaises musicales et le changement de dénomination de certains portefeuilles ministériels. Au total, 7 personnalités, dont André-Jacques Augand (Sports, Culture et Jeunesse), le capitaine de vaisseau Loïc Moudouma Ndinga (Transports) et François Mbongo Rafemo Bourdette (Environnement), ont été remerciées et quittent le gouvernement.

L’annonce de la composition du gouvernement ce midi

À l’inverse, 9 nouvelles personnalités font leur entrée, parmi lesquelles Séraphin Akouré Davin, qui devient ministre de l’Énergie et porte-parole du gouvernement ; l’ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, maître Lubin Ntoutoume (Industrie) ; et Marc Doumba, qui fait son entrée au ministère de l’Économie et des Participations en remplacement de Mays Mouissi, muté à l’Environnement et Climat.

Autres changements mineurs : Camélia Ntoutoume, désormais ministre d’État, intègre l’Instruction Civique à son portefeuille de l’Éducation nationale. Maurice Ntossui, précédemment limité aux Eaux et Forêts, reprend des compétences liées aux conflits homme-faune. Ulrich Manfoumbi, déjà porte-parole du CTRI, devient ministre chargé de Mission à la Présidence. Certains portefeuilles se scindent pour plus de spécialisation : l’Agriculture est séparée de la Pêche ; l’Énergie se détache des Ressources hydrauliques ; l’Environnement et le Climat deviennent un ministère à part entière.

Ministres entrants : 9 nouveaux visages

Séraphin Akouré Davin – Ministre de l’Énergie et Porte-parole du gouvernement

Marcelle Ibinga, épouse Itsitsa – Ministre de l’Enseignement Supérieur

Adette Polo, épouse Panzou – Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage

Syrielle Zora Kassa – Ministre de la Pêche et de la Mer

Patrick Barbera Isaac – Ministre de la Jeunesse et des Sports

Philippe Tonangoye – Ministre de la Formation Professionnelle

Elodie Diane Fouefoué, épouse Sandjoh – Ministre de la Femme et de la Protection de l’Enfance

Armande Longo, épouse Moulingui – Ministre de la Culture et des Arts

Maître Lubin Ntoutoume – Ministre de l’Industrie

Ministres sortants : 7 personnalités quittent le gouvernement

Hervé Ndoume Essingone – ex-Ministre de l’Enseignement Supérieur

François Mbongo Rafemo Bourdette – ex-Ministre de l’Industrie

Arcadie Svetlana Minguengui Ndomba, épouse Nzoma – ex-Ministre de l’Environnement

Capitaine Loïc Moudouma Ndinga – ex-Ministre des Transports

Jeannot Kalima – ex-Ministre de l’Énergie

André Jacques Augand – ex-Ministre de la Culture, des Sports et des Arts

Louise Boukandou – ex-Ministre de la Fonction Publique

Comparatif des gouvernements Ndong Sima II (17 janvier 2024) et Ndong Sima III (15 janvier 2025) :