Nouveau franc succès du mouvement des casseroles, anti-mesures Covid-19 au Gabon

Débuté mercredi, le mouvement citoyen de contestation des nouvelles restrictives des autorités gabonaises, annoncées le 12 février, vient de battre ce jeudi soir un nouveau record de participation. Le mouvement de protestation qui consiste à cogner sur une casserole à son domicile à 20h00 et durant 5 minutes, est depuis hier un véritable succès.

Les outils de cette contestation devenue virale

Et pour cause, depuis hier, artistes et autres personnalités publiques ont apporté ouvertement leur soutien à l’opération lancée sur les réseaux sociaux. Un succès de participation qui devrait inquiéter les autorités gouvernementales qui ont mis en place de mesures drastiques vécues souvent comme inappropriées. Parmi elles, le couvre-feu ramené à 18h et ses complications, ou encore la fermeture de petits commerces, chères aux petites bourses.

Le conseil des ministres qui se tiendra ce vendredi autour d’Ali Bongo devrait se pencher sur ces cris de colère qui ne désemplissent pas. Ali Bongo et sa Première ministre écouteront-ils la colère qui gronde ? Rendez-vous ce vendredi ou pas !