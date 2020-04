Noureddin Bongo instruit députés et maires à distribuer son don alimentaire aux Gabonais

C’est la grande saison des dons au Gabon avec la crise de coronavirus qui est venue mettre en lumière l’extrême pauvreté des populations. Après Ali Bongo qui a offert vendredi 2,1 milliards de sa fortune personnelle pour les soins des plus pauvres, son fils Noureddin Valentin ne pouvait être pas en reste. Ce mardi, le petit-fils d’Omar Bongo s’est fourni en vivres et... a instruit, en sa qualité de fils de président, députés et maires à distribuer pour lui son don personnel de « solidarité nationale ». Un mélange de genre devenu légion dans le pays dirigé de main de fer par la famille Bongo de pères en fils.

Lire aussi >>> Richissime, Ali Bongo promet 2,1 milliards aux gabonais économiquement faibles ! Noureddin Valentin ne pouvait pas être en reste de la « solidarité nationale » qu’a décrété son père Ali Bongo pour venir en aide aux populations victimes des mesures restrictives imposées par le gouvernement pour cause de coronavirus. Dans un courrier adressé ce mardi au président de l’Assemblée nationale et des différents maires du Gabon, le fils d’Ali Bongo affirme avoir aussi la main généreuse. Seulement, pour que son don privé issu de sa fortune personnelle arrive à bon port, le fils prodige propulsé à la tête de la présidence gabonaise en décembre dernier, veut compter sur les élus locaux du pays. Le courrier adressé au président de l’Assemblée nationale Dans son courrier adressé au président de l’Assemblée nationale Faustin Boukoubi qu’Info241 a obtenu copie, Noureddin Valentin instruit ainsi le patron de la Représentation nationale à repartir de façon équitable « entre les 143 députés constitutifs de son institution, ce dans les meilleurs délais, pour une distribution aux populations de leurs sièges respectifs » de son don en denrées alimentaires. Un courrier de même nature, a ainsi été également ce mardi envoyé aux différents maires du Gabon. Lire aussi >>> Noureddin, le fils d’Ali Bongo propulsé coordinateur général des Affaires présidentielles Une bien curieuse manière d’user de la puissance de l’Etat et de ses institutions pour appuyer une initiative privée bien que louable. A y regarder de près, Noureddin Valentin donné pour dauphin d’un Ali Bongo malade, prend son rôle de « vice-président » officiel à cœur. Le dauphin présidentiel de la famille Bongo serait ainsi déjà en campagne pour s’imposer aux Gabonais, encore bien trop réfractaires à son arrivée programmée à la tête du Gabon. Si non comment comprendre cette nouvelle campagne de charme et surtout les origines financières de ce « giga-don », vanté par la presse présidentielle. En l’espace de quatre mois, depuis sa nomination en qualité de coordinateur des Affaires présidentielles, Noureddin Valentin a déjà amassé une fortune colossale lui permettant d’offrir sans sourciller : 715 tonnes de riz, 72 tonnes de poissons, 286 tonnes d’huile, 7 tonnes de sucre et 143 tonnes de savon dont le coût en milliards n’a pas été revelé. Le tout gracieusement offert aux populations sans aucune contre-partie ! La politique au Gabon faisant de ses acteurs, de véritable hommes d’affaires aux ressources financières illimitées. Ceci pouvant donc expliquer cela !