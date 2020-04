Richissime, Ali Bongo promet 2,1 milliards aux gabonais économiquement faibles !

Ali Bongo n’avait plus fait preuve de philanthropie et d’altruisme depuis sa promesse de partager sa part d’héritage de la colossale fortune de son prédécesseur et père, Omar Bongo, avec les Gabonais. La crise du coronavirus l’a à nouveau fait sortir du bois. Ali Bongo aux commandes du Gabon depuis 2009, a annoncé hier sa « solidarité » avec les gabonais pauvres en créant un « fonds personnel » de 2,1 milliards pour les aider à se soigner pendant 6 mois. Une nouvelle promesse d’Ali Bongo, alors que la précédente datant du 17 août 2015, n’est toujours pas manifeste !

Lire aussi >>> Discours à la Nation : Ali Bongo généreux philanthrope de la jeunesse Gabonaise Ali Bongo qui dirige pourtant le Gabon depuis près de 11 ans, vient de se rendre compte qu’il existaient des gabonais n’avaient pas toujours accès aux soins. Plutôt que de mettre en place des politiques publiques pour y remédier, Ali Bongo a préféré leur faire un don de 2,1 milliards pour les aider là où l’Etat semble du fait de cet énième don, avoir failli. Dans son initiative privée, Ali Bongo n’a pas indiqué quand ces fonds seront disponibles et comment ceux-ci seront gérés. « En ces temps difficiles, la solidarité et l’entraide profondément ancrées dans nos valeurs doivent être un mot d’ordre. J’ai toujours promis d’être à vos cotés et plus particulièrement aux cotés des plus fragiles d’entre vous. C’est pourquoi j’ai pris la décision de créer un fonds de 2,1 milliards », s’est justifié le président-philanthrope dans une vidéo courte d’une minute publiée sur sa page Facebook. Ce fonds devrait ainsi régler le ticket modérateur des gabonais économiquement faibles pour leurs soins médicaux durant les 6 prochains mois. Lire aussi >>> Delta Synergie, l’impitoyable machine à gros sous de la famille Bongo Richissime, il faut dire que la famille Bongo aux commandes du Gabon depuis les années 60, s’est taillée un véritable trésor de guerre en plus d’un demi-siècle de pouvoir. Les 2,1 milliards qu’a promis Ali Bongo, devraient ainsi provenir de sa propre fortune amassée en plus d’une décennie de magistère à la tête du Gabon, son unique emploi officiel depuis 11 ans. Cette aide financière devrait venir en aide aux Gabonais rendus économiquement faibles par l’absence de politiques publiques idoines qu’Ali Bongo aurait dû mettre en place pour ses compatriotes. Un beau geste donc, même si les futurs bénéficiaires ne doivent pas jubiler avant de recevoir dans les faits, cette aide gracieuse du fils d’Omar Bongo.