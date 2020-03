Noël Mboumba, une des victimes de l’opération scorpion désormais en liberté !

L’opération mains-propres du gouvernement baptisée « scorpion » aurait-elle du plomb dans l’aile ? Alors que la justice gabonaise affirmait avoir des preuves solides contre les membres de l’AJEV ayant conduit à leur incarcération médiatique à la prison centrale de Libreville, le temps semble indiquer le contraire. A la suite d’une audience de fond tenue ce mercredi à Libreville, la justice vient d’ordonner la mise en liberté de l’ancien ministre du Pétrole Noël Mboumba.

Selon son avocat, celui qui fut incarcéré le 3 décembre dernier, a recouvré la liberté provisoire ce mercredi soir, soit après 3 mois et 8 jours passés en prison. Une liberté que compte user Noël Mboumba pour laver son honneur, souillé par les nombreuses accusations de détournements de fonds publics, de malversations financières, de blanchiment des capitaux, de concussion et de faux et usage de faux qui continuent de peser sur cet ancien commis de l’administration Bongo.

Noël Mboumba, un proche parmi les proches de Brice Fargeon

Noël Mboumba devrait donner dans les prochaines heures une conférence de presse pour livrer sa part de vérité sur son incarcération, commune aux proches de l’ancien maître du palais présidentiel gabonais, Brice Fargeon, propulsé au devant de la scène politique en raison de l’AVC d’Ali Bongo survenu en octobre 2018. Tombé ensuite en disgrâce, Brice Fargeon et ses hommes ont rapidement été jetés en prison dans le cadre de l’opération « scorpion », lancée expressément contre eux.

Noël Mboumba est ainsi le premier de cette bande de « voleurs » présumés à recouvrer la liberté. Une preuve de l’emballement judiciaire et médiatique qui ont prévalu depuis octobre dernier avec la mise en avant du fils d’Ali Bongo, Noureddin Valentin, présenté désormais comme le dauphin de son père. Ali Bongo qui continue de vivre effacé de la scène politique malgré quelques sorties par intermittence.