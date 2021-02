Nigéria : l’armée affirme s’être emparée de plusieurs camps de djihadistes

Des soldats nigérians, appuyés par des frappes aériennes, se sont récemment emparés de plusieurs camps de djihadistes affiliés à l’État islamique dans le nord-est du Nigeria, en proie à une insurrection depuis 2009, ont affirmé hier des sources militaires. Ces camps, situés à la frontière entre les États de Yobe et du Borno, ont été repris au groupe État islamique en Afrique de l’Ouest (Iswap) dans le cadre d’une opération militaire lancée il y a un mois.

Pendant cette opération, le président nigérian Muhammadu Buhari a remplacé les quatre principaux chefs de l’armée, après des critiques grandissantes sur sa gestion du conflit. Mercredi, l’armée a repris le camp de Dole, dernier bastion d’Iswap dans la zone appelée « triangle de Timbuktu », ont affirmé deux officiers de l’armée ayant requis l’anonymat. « C’était une rude bataille. La route menant à Dole était minée par les terroristes », a expliqué un des officiers à l’AFP.

Depuis 2009, l’insurrection djihadiste a fait au moins 36 000 morts et déplacé plus de 2 millions de personnes, provoquant une grave crise humanitaire dans la région, où plus de 5 millions de personnes sont menacées par la faim.