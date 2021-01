Me Lubin Ntoutoume reconduit bâtonnier du barreau du Gabon par ses pairs !

Le barreau du Gabon qui a été le théâtre ces derniers mois de nombreuses querelles intestines juridico-administratives, était réuni en assemblée générale élective mercredi. Après avoir remporté son bras de fer contre des adversaires qui tentaient de bloquer la prestation de serments d’une trentaine d’avocats bloquée depuis près de 10 ans, Me Lubin Ntoutoume, a obtenu haut la main les faveurs de ses pairs. Le bâtonnier sortant a obtenu plus de 55% des voix de ses pairs pour le renouvellement de sa mission.

Le nouveau bureau du barreau du Gabon a été constitué le 6 janvier. Sans surprise, le bâtonnier sortant Me Lubin Ntoutoume a obtenu la confiance de ses pairs pour conduire à bien durant les deux prochaines années l’avenir du barreau. Au terme de l’assemblée générale élective tenue mercredi, Me Lubin Ntoutoume avait pour Me Gilbert Érangah quant l’une de ses plus virulentes adversaires, Me Gisèle Eyue s’est résolue à retirer sa candidature.

Sur les 109 membres du collège électoral, Me Lubin Ntoutoume a obtenu 61 voix contre 48 pour son challenger Me Gilbert Érangah soit 55,96%. Une victoire saluée aussitôt par son adversaire qui n’aura pas manqué de fairplay. Arrivé à la tête du barreau en 2018, Me Lubin Ntoutoume aura su écrire l’une des plus belles pages de son histoire en menant à son terme l’avancement de nombreux avocats qui n’avaient pu prêter serment depuis 7 à 10 ans.

Un fait d’armes qui lui a valu des leviers de boucliers de la part de certains adversaires qui ont tenté jusqu’au bout de s’aborder cette opération salutaire pour la justice gabonaise prétextant de vices de forme que le Conseil d’Etat a arbitré en donnant raison au batonnier. Tout est bien qui finit bien, pourrait-on dire. Même si l’on n’est toujours pas à l’abri de nouveaux soubresauts dans cette corporation.