Mali : le chef de l’opposition et trois otages libérés par des djihadistes

L’opposant malien Soumaïla Cissé a recouvré la liberté hier après près de 7 mois passés entre les mains de djihadistes. Le président de l’Union pour la République et la démocratie (URD, opposition) a été libéré en compagnie de Sophie Pétronin, une humanitaire française enlevée à Gao, de Nicola Chiacchio et Pier Luigi Maccalli de nationalité italienne, précisent les autorités maliennes.

Cissé accueilli avec ferveur par les siens, hier à Bamako

« La libération des otages a été obtenue grâce aux efforts des Services de renseignement, des Forces armées et de sécurité, des partenaires du Mali et de la Cellule de crise », indique le communiqué officiel de la présidence malienne. Kidnappé le 25 mars dernier par des hommes armés dans le Cercle de Niafunké (Tombouctou), Cissé et les 3 autres otages sont arrivés à Bamako à bord d’un avion militaire en provenance de Tessalit dans l’extrême nord du pays.

Outre Cissé, la France a quant à elle, salué la libération de Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde. L’humanitaire a été libérée en même temps qu’un prêtre et un jeune italiens.