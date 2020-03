Les propositions du SYMEFOGA pour sauver le Gabon de la menace du coronavirus !

Le SYMEFOGA prend la mesure de la menace que fait planer le Covid-19 sur notre pays et son système de santé. Dans un communiqué signé de son président, Dr Adrien Mougougou, le syndicat d’agents hospitaliers dresse un tableau plutôt sombre de notre système sanitaire qui ne pourrait faire face à la maladie, contrairement aux déclarations enjolivées des autorités. Seule lueur d’espoir, la prévention et une meilleure organisation préventive de nos structures de soins car « personne, aucune classe sociale entre riches ou pauvres, gouvernants ou gouvernés » ne sera épargné par le Covid-19.

Dr Adrien Mougougou, président du SYMEFOGA

Aux autorités gabonaises, le SYMEFOGA ne tarit pas de propositions. Dénonçant le « fossé que nous constatons entre les annonces et la réalité », le syndicat suggère les mesures suivantes :

- la mise en quarantaine stricte de Libreville et ses environs, Port-Gentil, Garnba, Moanda, sites pétroliers..., principaux endroits ayant abrité des sujets revenus des pays à forte propagation virale ;

le prélèvement à visée diagnostique de toutes les personnes rentrées de ces pays dans les 20 derniers jours pour une meilleure traçabilité de l’infestation virale ;

l’équipement urgent du laboratoire national, du CHU, celui de la faculté de Médecine et l’annexe du CIRMF de l’HIAOBO pour le diagnostic de ce type de virus ;

l’équipement des hôpitaux en dispositifs de réanimation mais aussi en savon, masques, gels, combinaisons réglementaires et médicaments divers ;

multiplier les points d’eau dans les zones dépourvues d’adduction ;

ravitailler les hôpitaux en hydroxy chloroquine et azithromycine jusqu’à ce que d’autres médicaments fassent la preuve de leur efficacité sauf avis contraire du comité scientifique ;

organiser la contrainte de l’application de ces mesures par les forces de l’ordre et de défense ;

améliorer le numéro vert qui est difficilement joignable actuellement et en ajouter d’autres ;

mettre les bus de la société Trans’Urb à disposition des personnels de santé ;

l’adoption de la peine maximale contre tout détournement du moindre centime dédié à cette guerre, car en bon champion du monde du détournement certains dirigeants j’en suis sûr pensent à faire du coronavirus, le pourvoyeur de leur richesse.