Coronavirus : le gouvernement gabonais va rallonger la durée de l’état d’urgence

Sans surprise, le gouvernement gabonais réunit en conseil des ministres par visioconférence ce vendredi, a décidé de prolonger l’état d’urgence dans le pays en raison de l’épidémie de coronavirus. Cette mesure exceptionnelle mise en place le 9 avril, devrait donc être prolongée de 15 jours pour conférer de nouveau à l’exécutif gabonais des pouvoirs exceptionnels pour gérer une situation de péril imminent constituée par la pandémie de Covid-19. Une décision qui sous-entend le prolongement prochain du confinement du Grand Libreville.

Alors que l’état d’urgence déclaré le 9 avril dernier expirait ce jour, Ali Bongo a réunit ses ministres par visioconférence pour acter sa prolongation. Cette décision est désormais soumis à l’accord des parlementaires de l’Assemblée nationale. En effet, la ministre de la Justice, Erlyne Antonella Ndembet-Damas, a été longuement entendue jeudi par les membres de la commission des lois de l’Assemblée nationale appelée à se prononcer sur cette prorogation.

Le communiqué final du conseil des ministres de ce vendredi

Le gouvernement réunit en conseil des ministres ayant décidé de cette prolongation, il est plus que certain que ce prolongement sera acté dans les tout prochains jours par les députés majoritairement du parti au pouvoir. Rappelons que ce conseil des ministres avait été expressément convoqué pour cet unique objet. L’état d’urgence est donc assuré d’être renouvelé pour 15 nouveaux jours dans le pays et devrait ainsi courir jusqu’au 9 mai prochain.

Rappelons que l’état d’urgence est une situation légale censée être exceptionnelle selon l’article 50 de la Constitution et l’article 4 de la loi n°11/90 du 16 novembre 1990. Pendant la durée de sa proclamation, les autorités décrètent une restriction de certaines libertés publiques et l’extension des pouvoirs de police. Selon l’article 3 de cette loi, il ne peut être déclaré que par décret pris en conseil des ministres après consultations des bureaux de l’assemblée nationale et du sénat.