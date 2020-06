Le gardien des Panthères du Gabon rebondit pour 3 ans en D1 au Luxembourg

Bonne nouvelle pour l’actuel gardien titulaire des Panthères du Gabon, Anthony Mfa Mezui. En fin de contrat avec l’US Sarre-Union (5e division française), l’international gabonais s’est engagé mardi avec les rouge et noir du FC Rodange 91 (D1 luxembourgeoise). Un transfert qui confirme la grande forme d’Anthony Mfa Mezui malgré l’arrêt forcé des championnats de football à travers le monde et leur timide reprise ces derniers jours.

Le nouveau joueur de Rodange arborant l’écharpe du club

Anthony Mfa Mezui (29 ans) jouera dès la saison prochaine au FC Rodange 91 basé à Rodange au Luxembourg. C’est le club luxembourgeois qui a annoncé mardi l’heureuse nouvelle. « Le FC Rodange 91 tient à vous annoncer pour une durée de trois ans en Anthony Mfa Mezui », a indiqué le club tard en soirée mardi sur sa page Facebook. Le portier gabonais qui retrouve un championnat d’élite européen est quasi assuré de détrôner l’actuel gardien Portugais du club Hugo Magalhaes (35 ans).

Anthony Mfa Mezui à l’entrainement avec les dirigeants de son nouveau club

"C’est un nouveau challenge qui se présente à moi. À un niveau supérieur, comparativement à la saison dernière. Aujourd’hui, c’est avec plaisir que je retrouve la compétition chaque week-end. Cela me permettra d’être compétitif, dans la perspective des rencontres qualificatives de la CAN et du Mondial’’, a confié l’international gabonais à nos confrères de L’union.

Anthony Mfa Mezui passé par plusieurs clubs français dont celui du FC Metz où il a officié durant 8 saisons, regagne peu à peu le haut niveau. Sa récente titularisation au sein des Panthères du Gabon en qualité de portier et ses bonnes performances au sein de l’équipe nationale ont fini par le propulser sur le devant de la scène sportive internationale. A noter que son nouvel club, Anthony Mfa Mezui, est l’actuel 13e du classement luxembourgeois de D1.