Le Gabon rafle 14 médailles au championnat d’Afrique de karaté de la zone 4

Les karatekas gabonais ont fait forte impression au Championnat d’Afrique de la zone 4 centre qui s’est tenu du 10 au 15 juillet à Yaoundé, au Cameroun, en récoltant un total de 14 médailles dans les épreuves de kumite. Cette performance met en lumière le talent et la détermination des athlètes gabonais dans une compétition régionale de haut niveau organisée par l’Union des fédérations africaines de karaté (UFAK).

Parmi les médailles remportées, deux étaient en or, sept en argent et cinq en bronze. Les médailles d’or ont été obtenues par Alain Festus Obissa Oyiba (17 ans) dans la catégorie Junior -61 kg et David Olivier Nzong Nzong (15 ans) dans la catégorie Cadet -63 kg, illustrant la puissance et la finesse technique des jeunes karatekas gabonais.

Une vue de la délégation gabonaise au grand complet

Les médailles d’argent ont été remportées par David Obissa (23 ans) en Senior -67 kg, Danielle Ada Nzong (25 ans) en Senior -68 kg, Horus Nkombempolo (17 ans) en Junior 72 kg, Néo Makaya Ibouanga (16 ans) en Junior -52 kg, Yasmine Mado Nse Falana (17 ans) en Junior -61 kg, Christy Ayoma Mpolo (17 ans) en Junior -61 kg et Taty Likibi Lyam (15 ans) en Cadet. Ces résultats témoignent de la profondeur de talent et de l’engagement des jeunes athlètes gabonais.

:

Nom Âge Catégorie Poids Type de médaille Alain Festus Obissa Oyiba 17 Junior -61 kg Or David Olivier Nzong Nzong 15 Cadet -63 kg Or David Obissa 23 Senior -67 kg Argent Danielle Ada Nzong 25 Senior -68 kg Argent Horus Nkombempolo 17 Junior 72 kg Argent Néo Makaya Ibouanga 16 Junior -52 kg Argent Yasmine Mado Nse Falana 17 Junior -61 kg Argent Christy Ayoma Mpolo 17 Junior -61 kg Argent Taty Likibi Lyam 15 Cadet Argent Karim Wora Mouguima 26 Senior +84 kg Bronze Marie Claire Aboui 24 Senior +68 kg Bronze Matthieu Ekoua Méthodo 18 Junior +68 kg Bronze Parafin Delfred Ondo Ayouma 17 Junior +68 kg Bronze Samuel Fallou Poaty Diallo 16 Junior +57 kg Bronze

Enfin, les médailles de bronze ont été attribuées à Karim Wora Mouguima (26 ans) en Senior +84 kg, Marie Claire Aboui (24 ans) en Senior +68 kg, Matthieu Ekoua Méthodo (18 ans) en Junior +68 kg, Parafin Delfred Ondo Ayouma (17 ans) en Junior +68 kg et Samuel Fallou Poaty Diallo (16 ans) en Junior +57 kg. Cette moisson de médailles reflète les efforts collectifs des karatekas gabonais et laisse présager un avenir prometteur pour le karaté au Gabon.