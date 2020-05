La seconde phase du rapatriement des Gabonais bloqués à l’étranger débute ce mardi

Le Gabon va poursuivre dès demain, sa seconde phase de rapatriement de ses ressortissants bloqués à l’étranger en raison de la pandémie de coronavirus. L’opération qui avait pris plusieurs longues semaines avant sa mise en place, a débuté lundi dernier par les villes de Yaoundé et Douala (Cameroun), de Kinshasa (RD Congo), Brazzaville et Pointe-Noire (Congo) et Abidjan (Côte d’ivoire). Durant cette première phase qui s’est achevée jeudi dernier, ce sont 108 compatriotes qui ont pu regagner Libreville.

Après avoir rapatriés 108 personnes lors de la première phase débuté lundi dernier, le Gabon a annoncé pour cette semaine la seconde phase l’opération. Celle-ci devrait concerner les compatriotes se trouvant dans les villes de Cotonou (Benin), Lomé (Togo), Dakar (Sénégal), Johannesburg (Afrique du sud), Casablanca (Maroc), Dubaï (Emirats Arabes Unis), Istanbul (Turquie), Ouagadougou (Burkina Faso), Bamako (Mali), Addis-Abeba (Ethiopie), Tunis (Tunisie), le Caire (Egypte) et Paris (France). L’aéronef affrété par les autorités la semaine dernière Pour cette seconde phase, l’opération devrait débuter ce mardi selon un communiqué officiel parvenu à la rédaction d’Info241. Le calendrier de rapatriement est le suivant : 19 mai 2020 : Ouagadougou/Bamako/Lomé

19 mai 2020 : Tunis/Cotonou

21 mai 2020 : Dubaï

22 mai 2020 : Addis-Abeba

22 mai 2020 : Paris

23 mai 2020 : le Caire et Istanbul Le communiqué du ministère des Affaires étrangère rappelle que pour les « villes de Johannesburg, Kigali, Dakar et Casablanca, la cotation est en cours et nous espérons effectuer ces vols d’ici le 25 Mai 2020 ». A noter qu’à leur retour à Libreville, ces candidats sont systématiquement soumis à un test de dépistage du Covid-19. La première phase a fait ressortir 15 personnes testées positives de retour de l’étranger.