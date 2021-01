La Conasysed en grève d’avertissement de 3 jours contre le gouvernement dès ce lundi

L’année scolaire 2020-2021 débute mal pour les élèves du primaire et du secondaire au Gabon. Réunis ce samedi en assemblée générale, les enseignants membres de la Convention nationale des syndicats du secteur Education (Conasysed) ont décidé de passer à l’offensive contre le gouvernement avec une grève d’avertissement de trois jours dès ce 11 janvier. Ce pour protester contre le non examen de leur cahier de charges déposé depuis le 3 février 2020 et la non-ouverture officielle des négociations par la tutelle.

Après une année difficile marquée par les conséquences de la pandémie de coronavirus, l’année 2021 ne semble pas exempt de nouvelles paralysies. Alors que l’on croyait à une accalmie retrouvée entre le ministère de l’Education nationale et les partenaires sociaux, il semble qu’il n’en soit rien. La Conasysed qui avait déjà menacé d’entrer en grève le 8 janvier, vient de décider d’une grève d’avertissement de 3 jours.

Une vue de cette assemblée générale d’hier

Cette décision a été prise à l’unanimité ce samedi à Libreville au cours d’une assemblée générale. Depuis le 3 février 2020, cette puissante confédération syndicale du primaire et du secondaire dénonce la non régularisation des situations administratives, la non organisation des concours d’entrée à L’ENI et à L’ENS, le non paiement des rappels solde ou encore le non paiement des vacations du baccalauréat et des examens de l’enseignement technique et professionnel session 2020.

Après avoir ouvert les négociations avec la Conasysed en décembre dernier, le gouvernement n’a pas pu évité une nouvelle grève. Ce, alors qu’il y a quelques jours, le ministre de l’Education nationale promettait une année normale aux élèves et parents d’élèves. A peine la reprise des cours qui eu lieu ce 4 janvier que déjà les enfants devront à nouveau rester à la maison.