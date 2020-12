La chanteuse Creol menace de poursuivre l’opérateur mobile Airtel Gabon en justice !

Rien ne va plus entre la chanteuse gabonaise à succès Creol Mackaya et le « réseau des smartphones » Airtel Gabon. Tout serait parti jeudi d’une brouille autour d’un concert baptisé « Airtel Xperience » prévu ce 31 décembre. Problème, l’artiste en tête d’affiche du concert virtuel, n’aurait pas donné son accord à la marque rouge.

L’affiche à l’origine de la colère de la chanteuse

Creol, très suivie sur les réseaux sociaux, n’a pas manqué de dénoncer l’irresponsabilité de l’opérateur mobile qui contribuerait « au mépris et à l’appauvrissement des artistes gabonais ». Elle a promis faire un dépôt de plainte ce lundi pour « utilisation abusive de son image » et une conférence de presse ce jeudi. Airtel Gabon contre lequel elle a lancé dimanche soir un challenge à ses fans « jette ta puce Airtel et désabonnes-toi ».

Une contre-publicité dont se serait bien passé le second opérateur mobile du pays qui a été déjà contraint vendredi, à supprimer l’affiche de son concert controversé de la Saint-Sylvestre prévu sur sa chaine Youtube. Vivement qu’un accord entre l’opérateur et la chanteuse soit vite trouvé.