L’opposant modéré Moukagni Iwangou viré du gouvernement d’Ali Bongo !

Alors que son compagnon d’entrée au gouvernement gabonais, Michel Menga M’Essone,l’opposant modéré Jean de Dieu Moukagni Iwangou n’a pas connu le même sort. L’ancien opposant radical au régime d’Ali Bongo avait décidé à la surprise générale de le rallier en mai 2018 contre l’avis de ses proches. Une longue carrière gouvernementale qui a connu ce vendredi, avec son éviction du gouvernement et du portefeuille de l’Enseignement supérieur.

Moukagni Iwangou ne vivra donc pas l’aventure Ossouka Raponda. Ainsi en a décidé son patron Ali Bongo qui l’a évincé du gouvernement, présidé pour la première fois en près de 60 ans par une femme. Une sortie remarquée pour cet opposant qui semblait déjà avoir ses aises avec le régime d’Ali Bongo dont il avait pourtant démontré l’illégalité et illégitimité.

Fin de partie gouvernementale de 26 mois (2 ans et 2 mois) pour le président exécutif de l’Union et solidarité (US, opposition modérée). L’excellent orateur pourra ainsi regagner les rangs de l’opposition conviviale au pouvoir après avoir longtemps fait partie de celle radicale au régime Bongo, aux manettes du pays depuis 52 ans !