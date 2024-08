L’attaquant gabonais Aaron Boupendza congédié du FC Cincinnati et de son aventure américaine

La Major League Soccer (MLS) a officiellement annoncé la résiliation du contrat de l’international gabonais Aaron Boupendza avec le club américain FC Cincinnati. La nouvelle qui a été rendue publique jeudi sur le site de la ligue, marque la fin prématurée d’une aventure américaine qui aura été marquée par des déboires tant sur le terrain qu’en dehors. Le contrat du joueur éconduit, courrait jusqu’en 2025.

Arrivé au FC Cincinnati le 13 mai 2023, Aaron Boupendza avait signé un contrat de deux ans, suscitant de grandes attentes chez les supporters. Avec un bilan de 35 matchs, 21 passes décisives et 14 buts toutes compétitions confondues, l’attaquant gabonais avait montré un potentiel indéniable.

Le joueur et le logo de son ex club

Cependant, sa trajectoire a été rapidement assombrie par des scandales et une absence prolongée des entraînements, annoncée dès le 4 août. Ces incidents ont conduit la MLS à prendre la décision de rompre son contrat, une mesure rendue publique le 8 août. La décision de la MLS, qualifiée de « Contract termination » par l’organisme, prend effet immédiatement. Ce départ ouvre ainsi une place de « Designated Player » (joueur désigné) dans l’effectif de Cincinnati, offrant au club une nouvelle flexibilité alors que la fenêtre de transfert secondaire se clôturera le 14 août.

Aaron Boupendza avait rejoint FC Cincinnati en juin 2023 en provenance du club saoudien Al-Shabab FC. À 28 ans, le Gabonais était alors devenu l’attaquant de référence du club après le départ de Brandon Vazquez vers CF Monterrey en Liga MX. Malgré un début prometteur, avec 7 buts et 2 passes décisives en 24 matchs de championnat, Boupendza a vu sa carrière en MLS marquée par des hauts et des bas. Sa dernière titularisation en MLS remonte au 13 avril, et les problèmes de discipline semblent avoir précipité la décision du club.

Les raisons précises derrière ces déboires ne sont pas encore totalement claires, mais il semble que les problèmes de discipline et les conflits internes aient joué un rôle déterminant dans cette séparation. La question de l’avenir d’Aaron Boupendza reste en suspens. Malgré ce revers, des rumeurs circulent déjà sur un possible rebond dans d’autres ligues européennes. Certains clubs grecs et turcs seraient intéressés par ses services, ouvrant ainsi la porte à un nouveau chapitre dans sa carrière.

Reste à voir si Aaron Boupendza pourra tirer les leçons de cette expérience et retrouver le chemin de la réussite sur les terrains de football. Une chose est certaine : son avenir dans le monde du football demeure incertain, mais pas sans espoir.