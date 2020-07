L’association Génération Sénégal solidaire des personnes vulnérables du Grand Libreville

L’association Génération Sénégal a effectué une série de don le 25 juillet 2020 au profit des pensionnaires du service de gériatrie de l’hôpital de Melen et du Centre d’accueil AEODA du premier campement, dans le 2e arrondissement de la commune d’Akanda. Elle répond ainsi à l’élan de solidarité nationale pour faire face à l’impact négatif du Covid-19 sur les personnes défavorisées du Grand Libreville.

L’association Génération Sénégal, un regroupement de gabonais ayant séjourné au Sénégal depuis les années 70 à nos jours, a organisé une remise de don aux personnes défavorisées. Cette structure créée en janvier 2018, est constituée d’anciens élèves, étudiants et stagiaires. Elle a pour objectif de contribuer au développement de ses membres en menant des actions d’entraide et de solidarité.

L’accueil chaleureux réservé aux membres de Génération Sénégal par les pensionnaires du Centre

Son président Maka Tongo Cedrick Emerick et son équipe ont opté pour la gériatrie de l’hôpital régional de Melen et le Centre d’accueil AEODA situé au 1er Campement. La crise sanitaire causée par la pandémie du Covid-19 ayant rendu vulnérable plusieurs couches sociales défavorisées, les membres de l’association ont décidé d’étendre leurs actions afin de répondre à l’élan de solidarité nationale des autorités. Ils ont de ce fait lancé un appel à contribution qui a fait large écho.

Les contributions recueillies ont permis l’achat de denrées alimentaires non périssables et des vêtements. Elles ont été remises aux responsables de la gériatrie de l’hôpital de Melen et ceux du centre d’accueil AEODA. Les personnes âgées étant les plus vulnérables face à la pandémie à coronavirus, les membres de l’association n’ont pu avoir de contacts avec les pensionnaires de Melen. Ils ont par contre eu des moments plus conviviaux avec les vingt-six enfants du centre d’accueil. Les enfants leur ont manifesté une infinie gratitude par des chants et des danses bien rythmés. Le personnel d’encadrement de ces deux structures a exprimé une vive émotion face à cet élan de solidarité. Il espère que ce n’est pas une action isolée mais qu’elle va s’inscrire dans la pérennité.

Les membres du bureau posant avec la responsable du centre AEODA

La responsable du centre d’accueil, Chancia Abraka, a profité de l’occasion pour lancer un cri d’alarme aux bonnes volontés. « C’est assez difficile. Nous accueillons tous les enfants abandonnés qui se présentent à nous. Il y a des jours où nous trouvons des enfants devant la porte. Nous ne recevons pas d’aide officielle de l’Etat. Mais travaillons avec les services sociaux. Nous n’avons rien reçu de la banque alimentaire mais des particuliers nous viennent en aide de façon régulière. Pour ceux qui souhaitent porter une assistance quelconque à ses enfants, nous sommes joignable au +241 (0)65 232 368 ».