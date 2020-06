Julien Nkoghe Bekale a présidé un énième conseil interministériel ce matin

Un conseil interministériel s’est tenu ce mardi matin à 10h à la demande du Premier ministre gabonais Julien Nkoghe Bekale. Contrairement au précédent conseil interministériel, celui-ci s’est tenu par visioconférence et a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement.

Julien Nkoghe Bekale au cours de cette visioconférence

Au menu : le plan d’adaptation et de continuité des activités visant à assurer le bon fonctionnement des services publics et des entreprises privées et, la nécessité de réviser le Plan d’actions prioritaires du gouvernement (PAPG). Ce plan révisé sera notamment axé sur les secteurs liés à la lutte contre la Covid-19 tels que la santé, l’accès à l’eau et les infrastructures numériques.

Par ailleurs, le Conseil interministériel a examiné différents projets de texte législatifs et réglementaires tels que le projet de loi de finances rectificative 2020 et le projet de loi fixant les modalités de transfert des compétences de l’Etat aux collectivités locales.

Enfin, en matière de politique générale, le ministre de l’Enseignement supérieur a fait une communication sur les conditions de reprise des cours dans les universités et les grandes écoles dans le contexte de la crise causée par la pandémie de la Covid-19.