JO 2024 : Pourquoi la délégation gabonaise s’est noyée sans surprise à Paris ?

Eh bien, quelle surprise ! Comme prévu, le Gabon est revenu des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec… rien du tout. Absolument rien. Mais soyons honnêtes, qui s’attendait vraiment à autre chose ? Avec cinq valeureux athlètes engagés, deux qui avaient eu l’audace de se qualifier (on applaudit le courage), et trois autres invités de dernière minute, on se doutait que les médailles allaient être rares. Très rares.

Emmanuella Atora Eyeghé, sur qui reposaient nos maigres espoirs de gloire, avait pourtant fait trois mois de préparation entre Dubaï et Abidjan. Trois mois, mesdames et messieurs ! Malheureusement, son séjour parisien a viré au cauchemar : blessure au genou. Et voilà, fin de l’histoire. Mais bon, au moins elle a eu le temps de visiter le Village olympique, ce qui est déjà un exploit en soi.

Le soutien du président de la transition n’a rien changé aux performances des athlètes

Quant à nos autres héros nationaux, Adam Girard de Langlade Mpali, Noëllie Lacour et Wissy Franck Hoye Yenda Moukoula, ils n’ont pas déçu… en maintenant leur réputation d’athlètes invisibles. Adam, après des années de nage acharnée, n’a toujours pas compris qu’il fallait nager vite pour gagner. Noëllie, elle, a terminé sa première grande compétition avant même que le public n’ait le temps de remarquer qu’elle était là. Wissy, lui, a dû se rendre compte un peu trop tard qu’il ne courait pas pour un 10h49 record, mais pour une médaille.

Ah, et que dire de Virginia Aymard, notre judoka d’élite ? Elle a brillamment été éliminée dès le début. Mais on ne peut pas lui en vouloir, après tout, ces adversaires olympiques ne plaisantent pas. Et puis, elle a fait ce qu’elle pouvait, ce qui est toujours mieux que rien. Bravo à elle !

Bien sûr, le fiasco de Tokyo en 2020 avait déjà donné le ton. Mais qui aurait pu prédire que Paris serait une simple rediffusion, avec peut-être un peu plus de lumière sur la Tour Eiffel et beaucoup moins de résultats ? Peut-être que, pour la prochaine fois, on devrait tout simplement envoyer les présidents des fédérations faire du tourisme, car ils semblent être les seuls à vraiment profiter du voyage.

Ah, le sport gabonais ! Un modèle de persévérance… dans l’échec. En attendant, nous pourrons toujours dire que l’important, c’est de participer. C’est ce qu’on raconte aux enfants quand ils perdent, non ? Alors, félicitations à notre délégation pour avoir participé. Quant à gagner quelque chose, peut-être une autre fois. Ou pas. Mais après tout, soyons positifs : il n’y a aucun risque d’être déçus si on n’attend rien.