Guinée/Présidentielle : l’opposant Cellou Dalein Diallo se déclare vainqueur

Alors que les résultats officiels ne devraient être connus qu’en fin de semaine, le rival du président sortant Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, s’est déclaré hier après-midi victorieux de la présidentielle du 18 octobre. Une déclaration qui a mis le feu aux poudres et provoquée des scènes de liesse et la réaction violente des forces de l’ordre dans la capitale Conakry qui aurait fait trois morts.

« Malgré les graves anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour », a indiqué lundi le principal opposant du pays Cellou Dalein Diallo (68 ans) qui était à sa troisième candidature face à l’indéboulonnable Alpha Condé (82 ans).

Scènes de liesse hier à Conakry

Craignant de se faire une nouvelle fois voler la victoire, Cellou Dalein Diallo a pris de court les autorités et la commission électorale qui ont condamné et qualifié ses propos de « prématurés ». Le pays est sous tension en attendant les résultats officiels. En cas de second tour, celui-ci devrait avoir lieu le 24 novembre.