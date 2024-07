Gabon : le ministère de l’Education nationale dévoile le calendrier de l’année scolaire 2024-2025

Les autorités gabonaises ont dévoilé ce mardi le calendrier scolaire pour la rentrée des classes 2024-2025. Celle-ci aura lieu le 2 septembre prochain sur l’ensemble du territoire national et comptera au total 32 semaines de cours. Ce calendrier prévoit les examens de fin d’année pour la période courant du 27 mai au 30 juin 2025. Il s’agira de la seconde année scolaire de l’ère de la transition.

Les élèves gabonais et leurs parents sont désormais fixés sur le calendrier scolaire des écoles primaires, des collèges et des lycées du Gabon. Selon l’arrêté n°0062/MENFPFC du 9 juillet 2024, la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume, a officiellement donné le ton et les couleurs de la prochaine année scolaire.

32 semaines de cours

Selon ce calendrier, les élèves reprendront le chemin des cours le lundi 2 septembre pour tous les niveaux, de l’école primaire au lycée. Les enseignants reprendront leurs fonctions une semaine plus tôt, le 26 août 2024, afin de préparer la rentrée et finaliser les derniers détails administratifs.

Trimestre Dates de cours Arrêt des notes Remise des bulletins Vacances Premier trimestre 2 septembre 2024 - 20 décembre 2024 13 décembre 2024 20 décembre 2024 - Vacances de la Toussaint : 19 octobre 2024 - 3 novembre 2024

Vacances de Noël : 21 décembre 2024 - 5 janvier 2025 Deuxième trimestre 6 janvier 2025 - 4 avril 2025 28 mars 2025 4 avril 2025 - Vacances de Pâques : 5 avril 2025 - 14 avril 2025 Troisième trimestre 15 avril 2025 - 27 juin 2025 20 juin 2025 27 juin 2025

L’année scolaire 2024-2025 sera, comme toujours, divisée en trois trimestres. Le premier trimestre, constitué de 12 semaines de cours, s’étendra du 2 septembre au 20 décembre 2024. Le second, qui comptera 10 semaines de cours, occupera les élèves du 6 janvier au 4 avril 2025. Enfin, le troisième et dernier trimestre se déroulera également sur 10 semaines de cours, du 15 avril au 27 juin 2025.

Des examens avant juillet

L’arrêté ministériel prévoit également des vacances scolaires à chacune de ces trois périodes. Pour le premier trimestre, les élèves gabonais auront droit, par exemple, aux vacances de la Toussaint, du 19 octobre au 3 novembre 2024, puis aux vacances de Noël, du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Pour le second trimestre, la pause la plus significative sera les 9 jours accordés du 5 avril au 14 avril 2025 pour les vacances de Pâques.

Quant aux examens nationaux de fin d’année tels que le Certificat d’Études Primaires (CEP), le Brevet d’Études du Premier Cycle (BEPC) et le Baccalauréat général, technique et professionnel, ils auront lieu du 27 mai au 30 juin 2025. Un calendrier détaillé de ces examens sera dévoilé plus tard par le ministère. D’ores et déjà, la rentrée 2025-2026 a été fixée au 1er septembre 2025.