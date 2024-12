Gabon : 7 350 élèves et villages mobilisés en 2024 par Conservation Justice pour sauver la biodiversité

L’ONG Conservation Justice, partenaire du ministère gabonais des Eaux et Forêts, a dressé ce mardi 30 décembre dans un communiqué un bilan positif de ses activités de sensibilisation menées en 2024. Au cours de l’année, ce sont plus de 7 350 élèves et de nombreuses communautés locales qui ont été touchés dans l’arrière-pays. Des actions qui renforce son engagement contre la criminalité environnementale et pour la protection de la biodiversité gabonaise.

Ainsi, dans le cadre des brigades faune de l’Ogooué-Lolo et de l’Ogooué-Ivindo de Koumameyong et Ndangui, les élèves des départements de la Mvoung, de Mulundu et de la Lopé ont été formés aux enjeux de la conservation. Les thématiques abordées comprenaient l’importance des écosystèmes locaux, la protection des espèces menacées et les gestes concrets pour préserver l’environnement. Ces interventions visent à inculquer dès le plus jeune âge une conscience écologique durable. Une autre vue de l’opération L’éducation environnementale demeure une priorité stratégique pour l’ONG. Selon Léa Coralie Moussavou, chargée communautaire éducation et sensibilisation environnementale, l’objectif est de « sensibiliser les jeunes générations à l’importance des écosystèmes et des espèces intégralement protégées pour garantir la pérennité des ressources naturelles ». Ces efforts permettent d’armer les élèves avec les connaissances nécessaires pour devenir des acteurs du changement. En parallèle, Conservation Justice s’est consacrée à la sensibilisation des communautés locales au conflit homme-faune (CHF). Ces interventions ont couvert des sujets tels que la rédaction de demandes de clôtures électriques, leur entretien, et leur utilisation efficace pour protéger les cultures des intrusions animales. Ce travail, mené en partenariat avec Space for Giants, répond à un besoin pressant dans les zones proches des Concessions Forestières sous Aménagement Durable (CFAD). Des écoliers sensibilisés Ces initiatives s’inscrivent désormais dans le programme NaturAfrica TRIDOM, soutenu par l’Union européenne et l’ONG belge Nature+. Ce projet sous-régional vise à assurer la continuité des activités des Brigades faune de Koumameyong et Ndangui pour au moins trois années supplémentaires. Ce partenariat marque un tournant important pour la pérennité des efforts de conservation au Gabon. L’impact des actions de Conservation Justice se mesure également à travers leur approche communautaire. En collaborant étroitement avec les populations locales, l’ONG encourage une gestion responsable des ressources naturelles et renforce la résilience des communautés face aux défis écologiques et économiques. Grâce à ces multiples initiatives, Conservation Justice se positionne comme un acteur clé de la préservation environnementale au Gabon. L’organisation réaffirme son engagement à protéger les écosystèmes, sensibiliser les jeunes générations et soutenir les communautés locales pour bâtir un avenir durable pour la biodiversité gabonaise.