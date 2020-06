Etats-Unis : une responsable de la police démissionne après le meurtre d’un noir

Erika Shields, qui avait dirigé la police de la ville depuis plus de 20 ans, a quitté ses fonctions samedi, après qu’un policier a mortellement blessé un homme noir Rayshard Brooks, lors d’une tentative d’arrestation.

“Par le passé, les fusillades policières ont rarement suscité des réponses aussi rapides et spectaculaires”, note le New York Times. En général, “les dirigeants de la ville se tiennent aux côtés de la police et incitent à la patience alors que les procureurs et les services de police procèdent à des investigations. Les mesures annoncées par les responsables d’Atlanta samedi ont sans doute été prises, dans l’espoir d’atténuer une réaction potentiellement explosive comme celles qui ont englouti de nombreuses villes au cours des dernières semaines”, après la mort de George Floyd, estime le quotidien américain.

La maire de la ville, Keisha Lance Bottoms, qui a pris la parole après que des manifestants sont descendus dans la rue à Atlanta pour protester contre la mort de Rayshard Brooks, a indiqué que l’agent qui avait procédé au tir mortel avait été destitué.