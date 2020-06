Etats-Unis : 40 000 nouveaux cas Covid-19 en 24h, un nouveau record de contamination !

Le regain de l’épidémie de Covid-19 s’accélère aux États-Unis. Le pays le plus frappé au monde par la pandémie de coronavirus, a enregistré vendredi 40 000 nouvelles infections en 24h, du jamais-vu depuis l’apparition de la maladie. Des Etats comme la Floride et le Texas ont dû fermer leurs bars.

Le message de fermeture devant les bars de ces Etats

Six États ont battu leurs propres records d’infections en une journée : la Floride – “en tête avec 8 942 cas, soit plus de 60 % de plus que le record précédent établi mercredi” –, la Géorgie, la Caroline du Sud, le Tennessee, l’Idaho et l’Utah.

Par ailleurs, douze États – l’Arizona, la Californie, la Floride, la Géorgie, le Mississippi, le Missouri, l’Oklahoma, la Caroline du Sud, le Tennessee, le Texas, l’Idaho et l’Utah – ont battu leurs propres records en ce qui concerne le nombre moyen de nouveaux cas répertoriés sur sept jours.