Emmanuel Issoze Ngondet sera inhumé ce vendredi à Makokou

On en sait désormais un peu plus sur les obsèques de l’ancien Premier ministre gabonais Emmanuel Issoze Ngondet (59 ans) décédé le 11 juin dernier des suites d’une crise d’asthme. Selon un communiqué de la famille parvenu à la rédaction d’Info241, l’ancien chef du gouvernement sera inhumé ce vendredi à Makokou (Ogooué-Ivindo) après avoir reçu les hommages de hautes personnalités et institutions de la république.

Lire aussi >>> Décès à Libreville de l’ancien Premier ministre gabonais Emmanuel Issoze Ngondet Emmanuel Issoze Ngondet sera inhumé dans « la stricte intimité familiale » ce vendredi après-midi, selon le programme des obsèques arrêté par sa famille et le gouvernement gabonais. Celui-ci prévoit dès ce mercredi un recueillement au domicile familial à Libreville. Le dépôt de gerbes devant le portrait du disparu, se fera quant à lui jeudi. Vendredi, aura lieu la cérémonie proprement dite avec dès le matin les hommages de la présidence gabonaise et d’autres institutions nationales. La rédaction d’Info241 vous livre l’intégralité du programme des obsèques de l’ancien Premier ministre : Programme des obsèques à Libreville au domicile familial sis à Okala Rivière Mercredi 24 juin 2020 11h00-16h00 : Recueillement Signature du livre de condoléances Jeudi 25 juin 2020 10h30-17h00 : Dépôt de gerbes devant portrait : les administrations, la famille, les amis et connaissances/Signature du livre de condoléances Vendredi 26 juin 2020 8h30-9h00 : Sortie du corps et transfert au domicile familial

9h00-9h40 : Exposition de la dépouille/Recueillement de la famille et des amis du défunt

9h45-12h20 : Hommages de la Présidence de la république, du Parlement, du gouvernement et des institutions de la République

09h50 : Hommage de la Présidence de la République

10h10 : Décoration à titre posthume par la Grande chancellerie

10h20 : Hommage de l’Assemblée nationale et décoration à titre Posthume.

10h35 : Hommage du Sénat

10h40 : Hommage du Gouvernement

10h55 : Hommage de la Cour constitutionnelle

11h05 : Hommage de l’Ordre judiciaire

11h10 : Hommage de la Cour des comptes

11h15 : Hommage du CESE

11h20 : Hommage du CND

11h25 : Hommage de la CNLEI

11h30 : Hommage de la CNPOCP

11h40 : Hommage du CGE

11h45 : Hommage de la HAC

11h50 : Hommage de l’ARCEP

11h55 : Hommage de l’ancien Vice-président de la République

12h00 : Les anciens Premiers ministres

12h15 : Hommage du Parti démocratique gabonais

12h20 : Hommage des partis de la majorité

12h25 : Hommage des Partis de l’opposition

12h30 : Hommage du Secteur privé

12h35-12h55 : Service religieux au domicile familial

13h00-13h30 : Transfert du corps à l’aéroport Léon Mba

14h00 : Départ du corps pour Makokou Programme des obsèques à Makokou au domicile familial sis à Epassendje II Accueil et honneurs 15h00-16h00 : Tour de ville/Retour au domicilie familial et exposition de la dépouille

16h00-16h50 : service religieux d’accueil au domicile familial Oraisons

Hommages de la province 17h00 : fin de la cérémonie et départ des invités

Recueillement et inhumation dans la stricte intimité familiale