Dynamique unitaire invite les travailleurs à se rendre massivement à l’église ce dimanche !

La confédération syndicale Dynamique unitaire (DU) a marqué ce vendredi son soutien à l’Eglise dans son bras de fer contre le gouvernement autour de la réouverture des lieux de culte ce dimanche. Au cours d’un point de presse animé par son président Jean Remy Yama, DU a invité les travailleurs à se rendre massivement dans les paroisses du pays ce dimanche 25 octobre. Non sans avoir dénoncé les incongruités des mesures gouvernementales en place depuis plus de 7 mois.

Les hommes de Dieu viennent d’enregistrer un soutien de poids dans leur guerre ouverte contre le gouvernement qui a sciemment reporté de 5 jours, la réouverture des églises du pays. Pour Dynamique unitaire, « la Covid-19 sert d’aubaine au gouvernement pour museler des acteurs de la société civile considérés comme gênants pour la pérennisation du pouvoir en place depuis l’AVC d’Ali Bongo Ondimba le 24 octobre 2018 ». DU appelle les ecclésiastes à faire front commun contre le gouvernement devant « la prolifération de l’injustice sociale au Gabon ».

Pour cette confédération de travailleurs, « Les églises et leurs fidèles qui affichent chaque jour un peu plus leur désapprobation devant la déliquescence sociale, politique et morale dérangent les gouvernants au plus haut niveau ». Et le président Yama de charger une nouvelle fois les autorités : « au nom d’une gestion factice de la pandémie, le gouvernement crée un bras de fer oiseux, en écrasant les principes de la laïcité et en dictant par le même fait les modalités d’ouverture des paroisses et de la liturgie ». Evoquant le bras de fer actuel avec les leaders religieux, DU note que le gouvernement « affiche une inflexibilité insensée au point d’ignorer qu’il n’y a notamment avec les évêchés aucun lien de subordination, conformément à l’Accord Cadre fixant les relations et collaboration entre le Vatican et l’Etat gabonais ».

Aussi la puissante confédération des travailleurs du secteur public invite « tous les travailleurs atteints dans l’exercice de leur foi, à se rendre massivement ce dimanche 25 octobre 2020 dans toutes les églises ». Cette appel à la mobilisation s’étant aux « politiques de tout bord et autres acteurs qui sont attachés à l’intégrité de l’Eglise, et qui ont été formés dans les établissements confessionnels ». Et de conclure : « L’heure n’est plus aux simples déclarations de dénonciation, l’heure est à l’action et à la solidarité pratique ».