Disparue depuis le 11 août à Libreville, une fillette de 6 ans retrouvée à Mouila !

Bonne nouvelle pour les parents de la petite Macelle Chrystale Mpala Ngui Ondo, disparue le 11 août 2020 à Nzeng-Ayong (derrière l’école Bambino village). La jeune fille de 6 ans a finalement été retrouvée hier à Mouila (Ngounié, sud du Gabon) après près d’un mois de recherche. Un ouf de soulagement pour la famille de la fillette même si les circonstances de sa disparition restent à élucider.

Lire aussi >>> Une fillette de 6 ans portée disparue depuis 12 jours à Libreville

Selon les proches de la fillette, c’est en séjour chez sa tante qu’une mystérieuse femme identifiée comme étant Mathilde Moussavou Massandé, lui aurait intimé l’ordre d’aller se vêtir pour une balade. Petite et naïve, la fillette qui était entrain de jouer dans la cour avec d’autres gamines, aurait suivi la dame. Depuis ce jour, plus aucune trace de Chrystale n’avait été trouvée.

Le visage de la présumée kidnappeuse

L’affaire défraiera la chronique tant elle traînera les parents concernés devant juridictions compétentes, plainte après plainte, et convocation après convocation. Hier samedi, comme par enchantement, nous avons été joint par une proche de la famille. Une source familiale maternelle, nous indiquant que l’enfant a été retrouvée saine et sauve à Mouila, à plus de 430 km de la capitale gabonaise.

Sans plus de détails, cette source proche de la famille nous a assuré avoir eu un bref échange via appel vidéo WhatsApp avec l’enfant qui serait visiblement hors de danger. En attente de plus de détails grâce à un travail de fourmi des enquêteurs en charge de cette affaire depuis bientôt deux mois, c’est déjà la joie au sein des deux familles qui commençaient à désespérer.