Deux jeunes gabonais de 19 ans jetés en prison pour le meurtre d’un sénégalais le soir de Noël

Deux présumés assassins placés sous mandat de dépôt ce mardi à la prison centrale de Port-Gentil pour meurtre. Ils seraient les auteurs présumés du meurtre d’un gardien de la Société gabonaise de sécurité (SGS), un sujet sénégalais retrouvé mort à son poste de travail. Les deux jeunes étaient sous l’emprise de drogue au moment de ce braquage qui a mal tourné.

Les faits remontrent à la nuit du 24 au 25 décembre dernier. Un sujet sénégalais nommé Dem Mamadou, d’une trentaine d’années, avait été retrouvé mort à son poste de travail de gardien près de l’hôtel Tara-Mé dans le 1er arrondissement de Port-Gentil. La victime était couchée sur le ventre, présentant des blessures profondes dues à des coups de couteau. Après plusieurs jours d’enquêtes, ses bourreaux ont enfin été pris par les éléments de la gendarmerie nationale, précisément ceux de la Direction générale de recherches (DGR) de l’Ogooué-Maritime. En premier lieu, il s’agit de Harly Krice Ango Lipengue alias Tchélo, un jeune Gabonais de 19 ans déscolarisé, vivant dans le très dangereux quartier Chic.

Une soirée de noël qui vire au drame

Cette soirée-là, les présumés assassins s’étaient mis sur leur trente-et-un pour célébrer avec faste la fête de la Nativité, précisément au carrefour Léon Mba où un sapin géant avait été érigé afin de permettre aux populations d’immortaliser ce moment heureux en famille ou entre amis. Pour se mettre les idées à l’endroit, une consommation de Kaï-Kaï s’imposait au préalable, suivie de 5 000 FCFA de chanvre indien. Vers 23 heures, leur direction fut enfin prise pour Léon Mba, où, en dépassant ce centre névralgique, ils tombèrent sur leur victime Dem Mamadou. Ce Sénégalais, ne se doutant de rien, fut surpris par la présence du jeune voyou Harly Krice Ango Lipengue. Couvert d’une capuche, ce jeune Gabonais sortit son couteau pour braquer sa victime qui détenait un téléphone portable.

Le principal mis en cause

« J’ai traversé la route, j’ai mis la capuche et sorti le couteau pour lui arracher son téléphone. Ne voulant pas laisser son portable, et avec le stress de la population qui criait, j’ai visé l’épaule sans savoir que ça allait se planter dans la poitrine », relate-t-il. Après avoir agi cruellement contre la volonté de ce Sénégalais de se soumettre, Harly Krice Lipengue alias Tchélo prit la fuite sans jamais revenir sur le lieu du crime.

« Mon intention n’était pas de le tuer mais de lui voler le téléphone et fuir. Si ça ne marchait pas, j’allais prendre la fuite », indique Harly Krice Lipengue.

Chanvre+remords

Une scène qui causa un traumatisme moral, psychologique et émotionnel à ce jeune homme, hanté par l’acte irréversible qu’il avait commis. C’est au quartier Akim, auprès de sa mère chez qui il s’était caché, qu’il fut pris. Ses nuits étaient hantées par cette scène de violence au point où il n’avait de cesse de voir le défunt dans ses rêves. « Je ne dors pas la nuit car je ne fais que voir la scène. C’est vers 5 heures que j’essaie de dormir », regrette-t-il.

Le 2e homme de cette entreprise meurtrière

Avec lui, ce jour horrible figure également un certain Ragassi Nathan alias Madara. Cet autre Gabonais de 19 ans serait celui qui aurait donné l’arme du crime à son complice Tchélo en pleine consommation de chanvre indien. "Le jour-là, on a fumé le chanvre de 5 000 FCFA. C’est moi qui ai donné à Tchélo le couteau. Ça me fait mal car tous les jours je pense à la scène et me dis que, si on n’avait pas fumé, cela ne se serait pas passé", reconnaît-il.

Selon l’article 223 du code pénal gabonais, celui qui se rend coupable de meurtre est passible d’une peine d’emprisonnement de 30 ans et d’une amende de vingt millions de francs CFA au plus. Le mardi 7 janvier, ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Port-Gentil.