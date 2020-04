Dépouillée, la veuve du commandant Mboumba Mbina a reçu un toit provisoire

Son mari mort dans la nuit du 21 au 22 décembre dernier de la toute première attaque meurtrière de pirates sur nos côtes, la veuve du commandant Aymar Mboumba Mbina n’avait depuis ce drame que ses yeux pour pleurer. Alors que sa belle-famille avait promis aucune spoliation, il semble qu’elle n’ait pas tenu parole. La veuve éplorée, marginalisée et jeté hors du domicile conjugal de Port-Gentil, a obtenu que ce week-end les clés d’un appartement temporaire afin d’y résider, en attendant l’évolution du dossier.

Le décès tragique de son époux avait ému tout un pays. Tué aux larges des côtes de Libreville, Aymar Mboumba Mbina, le commandant du navire de la société Satram qui tentait de rallier Port-Gentil, avait perdu la vie lors d’une attaque de pirates des mers survenue le 22 décembre 2019. Laissant sa compagne, Caprice Josiana Beang Owono, dans les griffes de la dure réalité du veuvage au Gabon.

Le suppléant du député Otandault remettant à la veuve, les clés de son domicile provisoire

Bien que n’étant mariés qu’à la coutume, c’est encore elle qui aura scellé le sort de la jeune femme dont le mari a été arraché par la barbarie sans nom de pirates des mers. Au doux prétexte que le couple n’avait pas officialisé son union devant des autorités municipales, la famille du commandant Mboumba Mbina aurait privé Caprice Josiana Beang Owono de tout, même du toit dont disposait pourtant le couple.

Pour réparer cette injustice dont nombre de femmes sont encore victimes au Gabon, plusieurs âmes charitables tentent depuis de lui venir en aide. Ce week-end, c’est un toit provisoire qui vient de lui être attribué par le député du 2e arrondissement de la capitale économique, Jean Fidèle Otandault. Une promesse du responsable politique qui datait de janvier dernier, soit matérialisée quatre mois plus tard ! Un geste qu’a salué l’épouse éplorée.

“Je remercie le député Otandault pour ce geste. Par son action, il vient de sauver une veuve en la mettant à l’abri de certains dangers. Les morts n’étant pas morts, mon époux, de là-haut, voit et me soutient. Puisse Dieu accorder à Monsieur Otandault toutes les grâces possibles pour qu’il en fasse davantage envers les plus faibles”, a déclaré Caprice Josiana Beang Owono à l’endroit de son bienfaiteur.