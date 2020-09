Décès de Clémence Mezui, ancienne porte-parole d’Ali Bongo

Le monde politique gabonais est en deuil. Et pour cause, Clémence Mezui Me Mboulou ancienne tonitruante porte-parole de l’ex UGDD de l’opposant Zacharie Myboto qui avait rejoint ensuite le camp d’Ali Bongo, est décédée dans la nuit de mercredi à jeudi au CHU d’Angondjé, au nord de la capitale gabonaise. Après plusieurs batailles politiques au service du pouvoir gabonais, la dame de fer a tiré sa révérence des suites d’une longue maladie.

Le Parti démocratique gabonais (PDG) est fondement meurtri ce jeudi. L’ancienne porte-parole d’Ali Bongo à la présidentielle de 2009, Clémence Mezui Me Mboulou, est décédée d’une longue maladie la nuit dernière. Une perte immense que le parti présidentiel a déploré ce jeudi matin sur sa page Facebook. L’ancienne opposante, lisant ici un communiqué du PDG « C’est avec une immense tristesse que le Parti Démocratique Gabonais a appris, le décès de la Camarade Clémence Mezui Me Mboulou, militante engagée, femme de conviction, battante et courageuse », indique le secrétariat exécutif du PDG sur Facebook. Avant de présenter ses condoléances à la famille éplorée de cette militante PDG. Clémence Mezui au caractère trempé, s’était fait connaitre du grand public en 2009 pour avoir lancé des sorties mémorables contre Ali Bongo. Elle retournera casaque en pleine présidentielle pour rejoindre celui dont elle dénonçait l’illégitimité à succéder à Omar Bongo mort au pouvoir en juin 2009. Un revirement qui avait valu à Clémence Mezui une place de choix dans l’équipe d’Ali Bongo et son parti. Elle a été notamment conseiller spécial d’Ali Bongo et son chargé de missions à la présidence de la République. Au PDG, elle a occupé le poste de secrétaire nationale porte-parole du parti dans le Woleu-Ntem. Depuis l’annonce de son décès, l’illustre disparue a reçu les hommages de plusieurs acteurs politiques et leaders de la société civile.