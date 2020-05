Coronavirus : un patient gabonais Covid-19 témoigne enfin !

Alors que les Gabonais sont plus que sceptiques et suspicieux devant la pandémie de coronavirus et les chiffres de propagation avancés par les autorités, un patient se présentant comme malade du Covid-19, a tenu à témoigner. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ledit patient bien connu des mouvements de jeunesse de l’Eglise catholique, livre un témoignage sur la réalité de cette maladie qui fait de nombreuses victimes dans la capitale gabonaise, comme à l’intérieur du pays.

Un vide qui continue d'alimenter la défiance sur la réalité de la maladie et les chiffres avancés presque quotidiennement par le Copil. Le jeune patient toujours en isolement Cette absence de parole de malades semble donc désormais appartenir au passé. U patient interné au CHU de Libreville, vient de briser cette loi du silence. Dans une vidéo postée ce dimanche sur les réseaux sociaux, Mike Hearly Mikolo c'est son nom, se livre à un message qui se veut de sensibilisation. Il explique comment s'est faite sa prise en charge et le nombre de malades qu'il ne cesse de voir arriver dans des ambulances, du haut de sa chambre d'hôpital. Le patient n'oublie pas d'alerter sur les fake news distillées autour de la maladie. Le témoignage vidéo de ce patient se présentant comme atteint de coronavirus « A la suite de plainte de fièvres, céphalées, perte de l'odorat etc, j'ai appelé le 1410 », explique-t-il. Il aurait ensuite été conduit à l'hôpital où « trois plus tard, j'ai été testé positif ». Il subira ensuite une batterie d'examens avant d'être mis sous traitement pendant 10 jours. « Aujourd'hui, encore, certaines personnes pensent que les chiffres donnés chaque jour ne sont pas réels », s'indigne-t-il. « Chaque jour depuis ma fenêtre de la chambre d'isolement, je peux voir de nouveaux cas déposés par les ambulances », alerte-t-il. Voilà qui devrait mettre fin à la défiance observée sur la pandémie même si durant son témoignage, ce patient Covid-19 semblait lire un texte préalablement écrit. Ce manque de spontanéité pourra-t-il survivre aux détracteurs de la pandémie et du comité de riposte ? On ne peut donc que saluer le courage de ce compatriote qui témoignait là à visage découvert.