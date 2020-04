Coronavirus au Gabon : plus de 250 prélèvements suspects en cours d’analyse

C’est ce qu’a indiqué hier le porte-parole du comité de riposte à l’épidémie au Gabon au cours de sa traditionnelle conférence journalière. Au 4 avril, le nombre de personnes contaminées par le Covid-19 est resté stable à 21 cas, une guérison et un mort. Un bilan en suspens puisque plus de 250 cas suspects ont été recensés et leurs prélèvements envoyés pour analyse.

Lire aussi >>> Coronavirus au Gabon : le nombre de cas infectés est désormais de 21 patients ! Le Gabon n’a pas enregistré de nouveaux cas positifs au Covid-19, 48 heures après avoir avoir déclaré 3 nouveaux cas. Selon les autorités sanitaires, des prélèvements effectués sur des cas contacts et des nouveaux cas suspects sont en cours d’analyse auprès des deux laboratoires agréés. Les résultats de ces tests devraient être connus prochainement. La conférence de presse d’hier Le porte-parole du comité de riposte, Guy Patrick Obiang Ndong, a profité de sa conférence de presse pour répondre aux rumeurs de tests de vaccin opérés par des laboratoires français ou occidentaux. « Concernant le débat sur le projet de vaccination en Afrique, le Gabon n’y est pas associé, n’a jamais été contacté et déclinera toute éventuelle offre allant dans le sens d’essai vaccinal », a-t-il laissé entendre. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 7 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 1 218 474 65 884 252 538 Gabon 24 (+3) 1 1 Afrique 8 795 409 743 Europe 593 353 46 514 97 456 Cameroun 555 9 17 Centrafrique 8 0 0 Congo 45 5 2 Guinée équatoriale 16 0 1 RD Congo 154 18 3 Tchad 9 0 0 France 90 863 7 574 15 574 Etats-Unis 312 481 8 503 15 021 Chine 82 602 3 333 77 207 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Concernant la situation sanitaire des patients internés, le conférencier a indiqué que dix-huit patients étaient actuellement hospitalisés à l’hôpital militaire d’Akanda. Leur état clinique serait stable avec une régression des symptômes. « Il en est de même pour notre compatriote qui est pris en charge au centre médical de Bitam par l’équipe mixte santé publique et santé militaire », a martelé Guy Patrick Obiang Ndong.