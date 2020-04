Coronavirus au Gabon : 109 cas et des défaillances avouées dans la prise en charge

Après avoir enregistré 13 nouveaux cas hier, le Gabon a enregistré ce samedi qu’un nouveau cas positif au Covid-19. Une bonne nouvelle qui porte tout de même le bilan à 109 cas positifs, 1 décès et 7 guérisons. Secoué par des plaintes et le scandale sur la prise en charge des patients contaminés par le coronavirus, les autorités sanitaires ont au forceps, reconnu des défaillances et promis une amélioration de celle-ci dans les prochains jours. Une rengaine habituelle à laquelle on est habitué dans ce type de dénonciations révélant les conditions d’insalubrité auxquels sont astreints les patients Covid-19.

Lire aussi >>> Présumé fugitif, un patient Covid-19 se justifie et discrédite les autorités gabonaises La propagation dur coronavirus a connu ce samedi une accalmie. Sur les 89 prélèvements effectués hier et ce samedi, seul un s’est avéré positif. Ce porte le bilan dans le pays à 109 cas. Mais le point de presse des autorités étaient plus attendu sur les faits divers survenus hier : l’évasion d’un patient malade et l’agression d’un médecin par une autre patiente mécontente de la qualité de la prise en charge au sein du premier établissement hospitalier du pays : le CHU de Libreville. Coronavirus Afrique Gabon Pandémie de COVID-19 au Gabon et dans le monde

Données mises à jour il y a 2 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 2 310 572 158 691 590 682 Gabon 109 (+1) 1 7 (+1) Afrique 21 020 1054 4 976 Europe 1 129 509 99 734 303 085 Cameroun 1 016 22 164 Centrafrique 11 0 0 Congo 143 6 11 Guinée équatoriale 79 1 4 RD Congo 307 18 9 Tchad 33 0 8 France 149 146 19 345 36 581 Etats-Unis 726 645 37 938 63 754 Chine 83 787 4 636 77 614 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. Le porte-parole du comité de riposte, Guy Patrick Obiang Ndong, a indiqué qu’une importante réunion s’est tenue ce matin au CHU Libreville entre le ministre de tutelle et la direction de cet établissement public. « Des instructions ont été données et des engagements ont été pris pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients au niveau du CHU de Libreville », a-t-il tempéré. Avant de tenter de se défausser sur l’anxiété du personnel et le travail des femmes de ménage. « Le personnel de santé qui travaille dans ces structures sanitaires éprouve parfois quelque pression, quelque stress. Les gens qui sont chargés de faire l’hygiène ne font pas ce travail », a reconnu le porte parole des autorités lors de sa conférence de presse. Le mal est déjà fait et l’on retiendra qu’il aura fallu le témoignage de ce patient fugitif pour que les autorités daignent se soucier de la qualité de la prise en charge tant décriée dans cet établissement.