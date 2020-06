Coronavirus : 4 patients morts, 570 nouveaux cas et la barre de 4 000 cas franchie au Gabon

C’est certainement le bilan le plus lourd jamais annoncé au Gabon. Les autorités sanitaires ont fait un nouveau point épidémiologique après quatre jours de pause depuis jeudi dernier. Il ressort que la pandémie de coronavirus ne connait aucun répit avec 570 nouvelles infections au Covid-19 enregistrées en 96h et 4 patients morts dans les structures sanitaires de l’Estuaire, du Moyen-Ogooué et du Haut-Ogooué. Signe de la non-maîtrise de l’épidémie par les autorités, la province de l’Ogooué-Ivindo jusque-là épargnée, a enregistré ses 3 premiers cas de coronavirus. Désormais il n’y a plus que la province de la Nyanga qui n’ait pour l’heure aucun cas Covid-19.

La pandémie de coronavirus continue sa folle progression au Gabon. Hier, la barre des 4 000 cas a été franchie avec 570 nouveaux cas enregistrés dans les provinces de l'Estuaire (385 cas), du Haut-Ogooué (133 cas), de l'Ogooué-Lolo (3 cas), de l'Ogooué-Ivindo (6 cas), du Woleu-Ntem (22 cas) et du Moyen-Ogooué (21 cas). La province de l'Ogooué-Ivindo est devenue hier la 8e province touchée par la pandémie.

Données mises à jour il y a 4 heures Nombre de cas Nombre de morts Guéries Monde 8 136 712 439 561 4 248 838 Gabon 4 033 (+570) 27(+4) 1 334 (+310) Afrique 254 407 6 796 116 905 Europe 2 229 617 183 449 1 185 978 Cameroun 9 864 276 5 570 Centrafrique 2 289 10 382 Congo 883 27 391 Guinée équatoriale 1 306 12 200 RD Congo 4 837 112 613 Tchad 850 73 720 France 157 372 29 436 73 044 Etats-Unis 2 182 951 118 283 889 866 Chine 83 221 4 634 78 377 © INFO241 - Les données sur les personnes infectées sont des chiffres cumulés et incluent les personnes guéries. L’autre mauvaise nouvelle de ces 4 jours sans point de presse épidémiologique, c’est le nombre de morts. Ainsi, durant ces quatre derniers jours, le Gabon a déploré la perte de 4 nouveaux patients décédés de la pandémie. Ce qui porte à 27, le nombre de personnes mortes du coronavirus dans le pays. Dans le détail, parmi ces 4 nouveaux décès, c’est la ville de Franceville (Haut-Ogooué) qui totalise la moitié des cas (2 décès) contre 1 à Lambaréné (Moyen-Ogooué) et 1 autre à Libreville (Estuaire). Seule lueur d’espoir durant ces 96 dernières heures, c’est le nombre de guérisons là aussi en hausse. Le Gabon a enregistré ces 4 derniers jours, 310 nouvelles guérisons du Covid-19. Ce qui porte le nombre total de patients guéris à 1 334. De bons chiffres qui ne doivent pas faire oublier que 99 patients sont toujours internés dans le pays dont 15 dans un état grave dans un service de réanimation. Selon le bilan effectués hier, le Gabon compte 4 033 cas confirmés dont 27 décès et 1 334 guérisons. Comme nous vous avons déjà habitué, la rédaction d’Info241 vous livre également la répartition épidémiologique par ville selon le bilan effectué hier après 4 jours de pause des autorités : Grand Libreville : 3 202 cas confirmés

Franceville : 512 cas confirmés

Lambaréné : 92 cas confirmés

Mouanda : 67 cas confirmés

Oyem : 40 cas confirmés

Bifoun : 18 cas confirmés

Bitam : 17 cas confirmés

Mvengue : 17 cas confirmés

Ndjole : 13 cas confirmés

Mouila : 11 cas confirmés

Lastoursville : 10 cas confirmés

Makouke : 8 cas confirmés

Koulamoutou : 7 cas confirmés

Mounana : 7 cas confirmés

Port-Gentil : 3 cas confirmés

Makokou : 3 cas confirmés

Bongoville : 2 cas confirmés

Mandji : 2 cas confirmés

Benguie : 1 cas confirmé

Ekouk : 1 cas confirmé