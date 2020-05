Coronavirus : 1 568 morts en 24h aux États-Unis

La pandémie de coronavirus ne faiblit pas dans le pays le plus touché du monde. Hier, ce sont 1 568 décès dus au nouveau coronavirus en 24 heures qui ont enregistrés. Ce qui porte le total à 78 746, selon le comptage samedi soir de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

D’après cette université de Baltimore (est), il y a eu 1 309 164 cas détectés dans le pays, si l’on se fie à des données qui pourraient néanmoins sous-estimer le nombre de cas aux États-Unis comme un peu partout dans le monde, faute de tests suffisants.

Les États de New York (près de 25 000 morts) et du New Jersey (9 400) sont de loin les plus touchés, ainsi que le Massachusetts (4 900) et le Michigan (4 700), tandis que la Pennsylvanie (3 700) et l’Illinois (3 400) sont aujourd’hui considérés comme les nouveaux foyers du virus.