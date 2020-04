Confinement du Grand Libreville : les nouvelles précisions du ministère de l’Intérieur

Après le Premier ministre gabonais, Julien Nkoghe Bekale, qui a dû samedi, repréciser ses propos sur le confinement du Grand Libreville (Libreville, Owendo, Akanda et Pointe-Denis), le ministre de l’Intérieur Lambert-Noël Matha a dû hier, à son tour, repréciser les modalités de ce confinement. On y apprend que le délai de confinement est désormais de 14 jours au lieu des 15, annoncés préalablement. Il devrait donc théoriquement courir jusqu’au lundi 27 avril.

Le confinement du Grand Libreville a débuté ce lundi à 00h non sans grande cacophonie gouvernementale. Hier, le ministre de l’Intérieur a dû faire une nouvelle communication pour préciser les modalités de ce confinement total imposé en raison de la propagation du coronavirus dont la très grande majorité de personnes contaminées ont été recensées dans le Grand Libreville.

La communication initiale du ministre de l’Intérieur du 11 avril

Ainsi, ce confinement durera 14 jours et non plus 15, comme annoncé par le Premier ministre, à en croire Lambert-Noël Matha. Le reste des termes de ce confinement reste inchangés. Les habitants de ces 4 communes devront rester chez eux car « aucune circulation n’est autorisée ni au sein des arrondissements, ni à l’intérieur de cet espace territorial, à l’exception des services essentiels qui seront munis d’un laissez-passer ».

La communication du ministre de l’Intérieur du 12 avril

Le gouvernement gabonais a arrêté une liste de services dits essentiels qui bénéficieront d’une dérogation fournie par les services du ministère de l’Intérieur. Il s’agit pour les administrations publiques : des structures de santé, des régies financières et assimilés, des services de contrôle des ministères du Commerce, de l’Agriculture et de la Santé, des agents de la Direction générale du Travail, des services de l’Immigration, des médias chargés des actualités, des transports publics des personnels et services essentiels, des services d’état-civil des mairies, des tribunaux et Cours d’appel et des forces de défense et de sécurité.

Pour le secteur privé et parapublic, les entreprises de :