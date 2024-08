Concours de l’ENA : une jeune gabonaise alitée, passe les épreuves sur son lit d’hôpital !

Le concours d’entrée à l’École nationale d’administration (ENA) et ses 3 300 candidats a son lot de faits insolites. Une jeune mère gabonaise hospitalisée depuis plusieurs semaines au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) a été autorisée à concourir depuis son lit d’hôpital. Pour l’encourager et s’assurer des bonnes conditions de son examen, elle a reçu ce samedi, au deuxième jour des épreuves, la visite de la ministre du Travail et de la Fonction publique.

Lire aussi >>> Concours d’entrée à l’ENA du Gabon : 3 300 candidats en lice pour seulement 400 places ! Carolle Mezene Ayeme peut se considérer comme chanceuse. Cette jeune gabonaise, hospitalisée pour avoir donné la vie, ne pouvait pas se rendre au centre unique du lycée Léon Mba comme les autres candidats inscrits. Une situation qui n’a pas empêché les autorités gouvernementales, qui organisent ce concours connu pour sa rigueur, de lui tendre la main. Un dispositif spécial a été mis en place pour qu’elle puisse composer depuis son lit d’hôpital dès ce vendredi, date du début de ce concours. La candidate posant hier avec la ministre « Je me sens privilégiée, si je peux le dire ainsi, parce qu’on pouvait ne pas me donner cette chance, mais madame la ministre de la Fonction publique, avec son cœur de mère, a pris en compte ma situation particulière et a donné son accord pour que je passe ce concours depuis mon lit d’hôpital », a confié hier la candidate, visiblement émue par la visite de la ministre Louise Boukandou à son chevet. Pour la ministre, cet acte symbolique est bien plus qu’un simple geste. « J’ai tenu à venir lui rendre visite parce qu’il fallait que je voie dans quelles conditions elle compose, si elle est vraiment assise, entourée. Et je suis arrivée, je l’ai trouvée, elle est assise, elle est en train de composer et je suis assez satisfaite de l’organisation qui a été mise en place autour de cette compatriote », a-t-elle déclaré à l’issue de sa visite. Pour rappel, cette session du concours d’entrée à l’ENA, qui recense en tout 3 300 candidats, s’achève ce dimanche 11 août. Les candidats admissibles passeront ensuite l’épreuve orale prévue du 21 au 22 août 2024. Au final, seuls 400 candidats seront retenus pour intégrer cette prestigieuse institution. Le parcours de cette jeune femme, déterminée à poursuivre son rêve malgré les obstacles, est un exemple de résilience et d’engagement, soulignant l’importance de l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation et aux opportunités professionnelles.