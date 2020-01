Code du travail : l’appel à la grève des travailleurs gabonais suspendu

Véritable course contre la montre devant la menace brandie le 17 janvier et renouvelée encore hier par les syndicats des travailleurs du parapublic et du privé, le gouvernement a finalement lâché du lest sous la houlette du Premier ministre Julien Nkoghe Bekale. La grève d’avertissement de 4 jours prévue pour protester contre le nouveau code du travail du gouvernement, est ainsi levée à en croire le protocole d’accord signé à la Primature entre le gouvernement et les responsables de deux confédérations ayant appelé à la grève dès ce jeudi.

Lire aussi >>> Code du travail : les travailleurs gabonais sur le pied de guerre face au gouvernement ! Le Premier ministre gabonais vient certainement de déminer une grève qui aurait pu paralyser le pays jusqu’à ce lundi. Alors que le préavis de grève courait jusqu’à ce mercredi à 23h59, le gouvernement qui s’était jusque-là refusé au dialogue, a enfin ouvert la porte à la concertation avec les organisations syndicales qui contestent certains articles du projet de révision du code du travail gabonais. Les responsables de la COSYGA et du CGSL paraphant l’accord de trêve avec le gouvernement Selon l’accord paraphé ce mercredi avec Philippe Djoula (COSYGA) et Jean-Claude Bekale (CGSL) à la Primature en présence de la ministre de la Fonction publique, gouvernement et syndicats de travailleurs ont convenu ce qu’il suit :

le gouvernement prend acte de la plénière souhaitée par les partenaires sociaux et précise que cette plénière est sur sa feuille de route ;

le gouvernement et les partenaires s’engagent à ouvrir une plénière sur la réforme du code du travail avec l’ensemble des parties ;

la suspension du préavis de grève ;

la mise en place d’un chronogramme qui sera fixé d’accord parties. Un ouf de soulagement pour les travailleurs mais aussi pour les usagers de services publics tels que la SEEG, la CNAMGS, l’ONEP qui auraient connu de fortes perturbations si la grève envisagée, était entrée en vigueur ce jeudi. Un accord obtenu sur la corde raide, à quelques heures seulement de la fin du préavis de grève de ces puissantes confédérations syndicales d’entreprises du parapublic et du privé.