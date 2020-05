Ckilsenpensent : les Gabonais réagissent à la forte hausse de cas Covid-19 dans le pays

Premier épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » effectué entre Libreville et Port-Gentil : les Gabonais réagissent à la forte hausse des cas Covid-19 dans le pays.

Face à l’augmentation exponentielle des cas de Covid 19 dans le pays depuis quelques temps, plus précisément à Libreville et à Franceville, un certain nombre de gabonais a tenu à s’exprimer et a donner leur avis et leur attente dans l’éradication de cette pandémie.

#Ckilsenpensent : épisode 1

Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et James Koyo

Réalisation : Grégoire Kelly Moundounga

Conception graphique : BC Graphics