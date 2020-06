Ckilsenpensent : la reprise des cours post-coronavirus au Gabon

Huitième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sous le thème : "la perspective de la reprise des cours des élèves et étudiants au Gabon en ces temps de pandémie de coronavirus".

Les élèves et étudiants du Gabon sont chez eux depuis la survenue de la crise sanitaire de coronavirus. Une situation préjudiciable à l’année scolaire en cours bien que des cours à distance aient été mis en place. Le gouvernement gabonais a annoncé dernièrement la reprise progressive des cours, une décision qui inquiète plus qu’elle ne rassure. La rédaction d’Info241 a tendu ses micros aux citoyens de Libreville et Port-Gentil pour recueillir leur avis sur cette éventualité.

#Ckilsenpensent : épisode 8

Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Grégoire Kelly Moundounga

Infographie : BC Graphics