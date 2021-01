Ckilsenpensent : la grève d’avertissement des enseignants au Gabon

Vingt-cinquième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : "la grève d’avertissement des enseignants au Gabon et le spectre d’une nouvelle perturbation des cours".

La Confédération nationale des syndicats du secteur éducation (Conasysed) a organisé du 11 au 13 janvier une grève d’avertissement, témoin d’un probable bras de fer entre les enseignants et le gouvernement où les tensions sociales sont vivaces. La rédaction d’Info241 a tendu ses micros aux riverains de Libreville et de Port-Gentil pour recueillir leurs avis sur cette énième grève dans le secteur éducatif et ses probables conséquences sur le parcours scolaire des élèves.

#Ckilsenpensent : épisode 25

Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Cédrin Mounziégou

Infographie : BC Graphics