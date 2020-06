Ckilsenpensent : la dépénalisation de l’homosexualité au Gabon

Dixième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : les gabonais et la dépénalisation de l’homosexualité actuellement sur la table des parlementaires gabonais.

Le projet de dépénaliser l’homosexualité du gouvernement gabonais continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Le projet de réforme du Code pénal actuellement à l’étude au parlement, a surpris de nombreux gabonais tant le projet parait ne pas épouser les bonnes mœurs et surtout nos valeurs traditionnelles. Pour y voir plus clair, la rédaction d’info241 a tenu son micro aux populations de Libreville et Port-Gentil afin de connaitre leur point de vue sur une probable dépénalisation de l’homosexualité portée par le gouvernement de Julien Nkoghe Bekale.

#Ckilsenpensent : épisode 10

Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Grégoire Kelly Moundounga

Infographie : BC Graphics