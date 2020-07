Ckilsenpensent : l’adoption de la dépénalisation de l’homosexualité au Gabon

Douzième épisode de notre micro-trottoir « CkilsEnPensent » réalisé entre Libreville et Port-Gentil sur le thème : les gabonais et la dépénalisation de l’homosexualité obtenue par le gouvernement auprès de l’Assemblée nationale et le Sénat.

A la demande du gouvernement, l’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté les 23 et 29 juin la dépénalisation de l’homosexualité au Gabon du Code pénal. Une passage en force qui a surpris nombre de citoyens que nous avons interrogé entre Libreville et Port-Gentil. Voici leur réaction compilée par la rédaction d’Info241. #Ckilsenpensent : épisode 12 Propos recueillis par : Sandrine Eyeng et Andy Lionel Ndinga

Réalisation : Grégoire Kelly Moundounga

Infographie : BC Graphics